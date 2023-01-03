豐達科(3004)周二公布2022年12月份自結合併營收。2022年12月份自結合併營收為新台幣2.54億元，月增加18.41%、年增加44.59%，創下2019年以來的38個月新高；2022年第四季自結合併營收為新台幣6.83億元，季增加16%、年增加60.72%，同樣創下疫情爆發後2019年第四季以來的三年新高紀錄；2022年全年累計自結合併營收新台幣21.93億元，年增加53.76%。

豐達科受到台灣政府宣布延長兵役的軍工題材、疫情邊境解封的航太/航空利多，以及熱潮趨勢下的Tesla供應鏈，公司股價去年底穩均高檔，惟外資近日獲利了結轉站賣超，股價略微調整下修，然而周二終場仍守住70元、5日線關卡。

即使冬季疫情悄悄來襲，但各國看待疫情已逐漸採取流感化，今年各國陸續解封國境，大陸也在這一兩周放寬邊境措施，隨著各國對旅遊限制的放寬，可望加速航空市場復甦需求，在商用飛機市場趨勢下，長途旅行可望將在2023-2024年恢復到疫情水平。而商用飛機新機需求方面，到2042年，航空公司將需約4.7架飛機營運，較2019年增長81%，其中近87%是新建飛機。主因有三，一為把停飛機隊復飛的成本非常高，當市場復甦時，航空公司會選擇採購新機；二為高的能源和碳排成本開始衝擊市場；隨著市場復甦，以高成本營運的低效機隊將轉向新飛機；最後，世界GDP的持續同比增長，讓更多人有能力選擇乘座飛機旅行。

縱使目前仍有烏俄戰爭、地緣政治、升息等因素衝擊經濟，恐拉緩復甦需求腳步，但豐達科日前表示，以目前看到狀況，手上仍沒有多少庫存，因飛機營運狀況往上走，扣件需求大增。而營收數字也跟著往上走，廠房部分，兩年低點後陸續回到使用的正常稼動狀況，持續恢復水位當中。

面臨需求可期之下，市場上毫無逆風？豐達科提到，上游客戶擴產，飛機需求成長快速，但難以掌控問題還是在供應鏈缺料、缺工、歐美通膨等不穩定因素，當中公司更強調，原物料困境跟去年甚至沒什麼改善，加上缺工的問題，都還是會導致明年產能能否成長的最大因素，預計明年下半年才可能改善，不過公司先前布局的智能化、自動化製造也持續精進改善上述問題。