雲林縣農產品新年外銷首發2個貨櫃，加速出口星、馬等國家。（張朝欣攝）

雲林縣蔬果2023年外銷首發，3日將2個貨櫃10餘公噸的當令高麗菜、茂谷柑等蔬果封櫃啟航到新加坡、馬來西亞，為新的1年雲林蔬果外銷打響第1炮，後續從農曆年前至年後，都還有訂單持續出貨，藉由推廣更多雲林優質農特產品到東南亞與其他國家，擴大國際市場並協助國內市場的產銷平衡。

雲林縣長張麗善表示，近年為開拓縣內農產品外銷市場，縣府積極與貿易商、國外超市合作，透過長期的試銷，打通東南亞國家外銷通路，陸續將雲林的蔬果出口至星、馬等國，去年累計出口超過200公噸雲林蔬果，2023年要加速前進，今年的第1個上班日即展現出口成果。

縣農業處處長魏勝德表示，雲林農產品透過外銷計畫，已站穩新加坡市場通路，去年11月亦將當年首批高麗菜出口至新加坡，大獲好評，本次配合柑橘產季的到來，將茂谷柑及高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹等蔬果持續出口至星、馬地區，攻占當地人的味蕾。

魏勝德說，雲林縣為農業大縣，2021年農業產值即達854億元，已連續多年蟬聯全台第1，有鑒於東南亞地區近年來經濟成長快速，對於優質農產品需求大增，縣府將持續推廣優質農特產品到東南亞與日、韓等其他國家，讓雲林的農產品在國際上更有能見度與競爭力。

宜捷威農產公司總經理林延蓉指出，公司深耕在地，對農產品的銷售與出口不遺餘力，去年12月起，配合蔬菜及柑橘產季，累計外銷柳丁12公噸，紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹等蔬菜共35.4公噸，隨著公司現代化大型理集貨新廠的完成，未來將結合周邊縣市農產品，由雲林作為外銷領頭羊，為台灣蔬果帶來更多外銷訂單。