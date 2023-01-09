雲林縣9日空氣品質受大氣擴散不良影響，細懸浮微粒（PM2.5）濃度明顯上升，以斗六市、崙背鄉、麥寮鄉情況較嚴重，斗六為紅色警報，對所有族群不健康；崙背、麥寮橘色警戒，對敏感族群不健康。縣教育處表示已請各鄉鎮市學校，依當地空汙情況啟動應變措施，包括戶外課改在室內、關閉門窗、請師生室內外都戴上口罩。

雲林縣環保局表示，雲林9日空氣品質監測情況，斗六測站PM2.5移動平均濃度為6μg／m3，達預警中級應變標準，空氣品質指標屬對所有族群不健康等級；崙背測站PM2.5為52μg／m3、麥寮測站PM2.5為37μg／m3，達預警初級應變標準，空氣品質指標屬對敏感族群不健康等級。

環保局已啟動相關應變措施，固定汙染源方面，通知公私場所進行自主減產及管理措施；麥寮電廠機組友善降載減排，降載54％。移動汙染源方面，執行機車停車熄火宣導及柴油車攔檢作業。逸散汙染源方面，通報測站周遭30大營建工程、砂石場執行物料加蓋、灑水等措施；加強露天燃燒巡查作業；執行道路洗掃作業。

環保局指出，已通知敏感族群護理機構及高等中學以下學校執行防護作為。未來3天空品，環境風場為東轉東北風，西半部地區位於背風區擴散條件差，汙染物易累積，預測雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。