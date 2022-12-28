半導體載具廠家登(3680)旗下家登自動化日前通知中國大陸部份客戶，表示將暫停相關設備服務提供。對此家登澄清，集團目前營運暢旺且資金充沛，主要與客戶商議調整貿易條件，以將資金風險降到最低，影響僅約百萬元貸款，並強調未考量退出中國大陸市場。

家登自動化日前通知中國大陸客戶，近期受國際情勢影響，收到銀行通知確認無法與部分中國大陸企業進行任何幣別與形式上的資金往來。在確認與可順利執行收付款的管道前，需先暫停相關設備的服務提供。

對此，家登說明，家登自動化僅通知中國大陸個別廠商「暫停相關設備的服務提供」乙節並已透過其他方法協商處理，將依合約規定善盡權利義務。此案影響產品為個案，影響金額僅百萬台幣貨款，其他設備類產品與家登載具本業營運及財務狀況皆不受影響。

家登強調，集團致力以成為「全球半導體領導廠商關鍵性材料及創新技術的首選夥伴」自許，故全球半導體廠商若有需要集團服務，家登均會全力以赴，並無任何退出中國大陸地區的營運考量。

家登今年在全球各地區取得突破性成長，為整體營運帶來豐沛成長動能，營收及獲利屢創新高，其中在大中華市場表現頗有斬獲，今年累計營收已達去年全年數倍。公司目前資金充沛、金流無虞，隨著公司規模及業務持續擴張，內部營運及資源管理愈趨重要。

家登說明，為達到更好的資金運用效率、降低地緣政治可能帶來影響，公司積極與各大客戶討論並調整貿易條件，雖使10月營收降至近13月低點，但隨著調整陸續完成並全力出貨，大中華營收挹注使家登11月營收強彈衝上4.32億元新高，12月表現亦可期。

家登表示，目前子公司家登自動化亦對各大客戶執行相關措施，希望透過預收貨款或縮短付款期限等方式，將資金風險減到最低，並在產能滿載情況下，達到更有效的出貨排程，共創集團營運高峰。