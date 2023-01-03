中國去年底優化調整防疫政策後，多國要求來自中國的旅客出示新冠陰性證明及實行落地檢。大陸官媒央視「國際銳評」3日發表評論文章痛批，以美國為代表的那些嚷嚷著要中國「放開」的國家，現在又開始搞事情了。它們以中國國內疫情形勢「可能會突變出新毒株」為由，宣佈對來自中國的旅客採取限制入境政策。

文章稱，從科學上說，中國當前流行的毒株以BA.5.2、BF.7為主，之前已經在世界各地傳播。這意味著任何地方都有可能出現新毒株，限制中國旅客入境有何意義？多國衛生健康專家都認為，沒有必要對中國旅客實行入境限制措施。一些歐美國家的相關規定既缺乏科學依據，又不顧防疫事實，從效果看更是沒用。

文章稱，從合理性上看，當前Omicron變異株致病力和毒力明顯減弱，疫情形勢出現新變化。從全球範圍看，各國調整防疫政策時都會經歷適應期，中國防疫政策「換擋」也不例外。在全球大部分國家放寬防疫措施的背景下，某些國家為何只將中國作為重點防範對象？

文章斥責美國等一些國家對中國防疫政策的態度自相矛盾漏洞百出，始終把防疫當政治牌打。當中國採取嚴格防疫政策、有力保護了本國人民健康和安全時，一些歐美國家說三道四，不停嚷著要中國「放開」，否則就是沒有自由和人權。

文章批評，當中國根據疫情變化優化調整防疫政策之後，某些西方政客和媒體又開始宣揚中國疫情「威脅」他國防疫，並公布違背事實、違背科學的入境限制政策。「這種雙標做法何其虛偽！」

文章怒斥，在歐美一些人的政治邏輯裡，無論中國「放開」或是「不放開」，怎麼做都不對。他們翻臉比翻書還快的表現，醉翁之意不在酒。他們拙劣的政治表演妄圖製造新一輪的分裂和對抗，將對全球早日走出疫情陰霾造成重大阻礙。