隨著中國大陸各地相繼進入新冠病毒感染高峰，包括老年人在內的病毒感染患者激增，醫院的發熱門診、急診、重症救治等部門一時間人滿為患，超負荷運轉。殯儀館、火葬場更是存放大量遺體待火化。各種亂象引發外界質疑，中國是否沒準備好就放開疫情管控？大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年近日接受大陸官媒央視專訪時認為，全球沒有國家敢說準備好了。

梁萬年表示，不論是北美還是歐洲，還是相關的其他一些國家，當一個疫情高峰來的時候，都會或多或少在一段時間內出現一定程度醫療資源擠兌，這不僅僅是中國才出現的情況。

梁萬年強調，現在關鍵的問題是，在這種緊缺的狀況下，在資源相對緊張的情況下，採取什麼樣的措施來確定優先的救治對象，來實行分級診療，來真正使一些高危的人群，作為最優先的人群及時得到救治。

隨著農曆春節臨近，從1月7日開始，中國進入為期40天的春運時間，不少人擔心，隨著大規模人口的遷徙流動，會不會引發新一輪的新冠病毒感染高峰？

梁萬年樂觀表示，從國家為基本單位的情況來看，很多省份都已經達到了高峰，甚至有些出現了下降的趨勢。「如果說很多過了高峰的，再通過春節的流動引起比較大的第二波或第三波，這種概率不排除，但是概率比較小，即使有也不會是太大的一個波峰。」

梁萬年保證，接下來再出現的波鋒，肯定不會像之前這麼嚴重，「因為我們經歷了這一波以後，絕大部分人感染的人是有相關的免疫力的，不會再像我們前面經歷的這一波，一下子又來一波那麼高的。」

不過，梁萬年提醒，還是要考慮到感染人口結構問題的變化，像農村地區一些老人在家不出門，可能因為春節的流動，走親訪友被感染了，再加上農村本身的醫療救治條件、各個方面的條件不如城市，所以要防範出現農村的醫療擠兌，特別是老年人感染以後，怎麼樣如何得到及時救治的問題。