德國勞工單位周二公布的數據顯示，德國12月失業率有所下降，去年烏克蘭的戰爭對勞動力市場整體僅有溫和的影響。

聯邦勞工局說，經季節調整後，失業人數減少了1.3萬人，總失業人口來到252萬人。此前分析師的預測為增加1.5萬人。

經季節調整後的失業率與11月相同，為穩定在5.5%。

勞工局主管Andrea Nahles說，在過去一年，俄烏戰爭的影響，包括物價上升和不確定性增加，但是也包括了難民的流入，都留下了影響。但是考量到影響程度，這些負擔是溫和的。