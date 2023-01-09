在多項政策支持下，大陸房地產企業融資在2022年底出現飆升行情，2022年12月單月的融資總量年內首次突破人民幣（下同）千億元，和11月相比激增超過80％。

展望2023年，業內人士認為，穩信用下企業整體融資環境或將實質性改善，央企及優質民企更將顯著受益。不過，2023年前三季的一大波償債潮仍需注意。

澎湃新聞報導，房地產調研機構克而瑞研究中心的統計顯示，2022年12月100家典型房企的融資總量為1,018億元，較上月增加84.7％，較上年同期增加33.4％。

對於房企融資規模大幅回升的原因，克而瑞研究中心認為，受2022年11月多項優化房企融資環境的政策推出影響，12月房企的融資規模出現了大幅增長，年內首次單月融資規模突破千億。

不過，從全年資料來看，2022年房企全年融資總量為8,240億元，仍較2021年減少38％，2016年以來首次低於1兆元。克而瑞研究中心認為，主要是因為2022年房企流動性危機大規模爆發，民營房企的融資規模長期低迷。

在融資結構方面，2022年12月房企境內債權融資833.44億元，月增82.8％，年增83.4％；境外債權融資26.32億元，月增626.8％，年減82.9％；資產證券化融資為77.67億元，月增87.3％，年減31.1％。