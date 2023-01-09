上奇科技（6123)）公布自結2022年12月合併營收 3.95億元，年增率8.6％。2022年全年合併營收為53億，年增7％，為歷年次高。

上奇表示，在香港校園專案交貨已告一段落，12月營收的成長動能來自於雲端服務與數位印刷事業的穩健表現，使得整體經常性收入（ARR）增長。

儘管全球經濟成長疲軟，上奇看好雲端服務與數位印刷事業是集團重要成長雙飛輪，2023年的整體營運表現仍可期待。