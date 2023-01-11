電信三雄去年財報出爐！中華電(2412)每股賺4.71元，蟬聯年度電信王，台灣大(3045)、遠傳(4904)則分別賺進3.91元、2.95元。其餘亮點部分，台灣大全年營收首度衝上1700億元大關、創下歷史新高，還有遠傳在營收、累計合併EBITDA與稅後淨利則同步創下近5年新高。

中華電去年全年合併自結營業收入為2167.4億元，年增3.0%；營業淨利為468.4億元，年增4.2%；稅前淨利為472.7億元，年增2.6%；歸屬於母公司業主之淨利為365.2億元，年增2.1%；累計每股盈餘為4.71元，年增2.1%。中華電111年度營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越全年財測；與全年財測達成率相較，營業收入達成率101.3%～101.9%，營業淨利達成率101.6%～105.1%，稅前淨利達成率100.9%～106.0%，每股盈餘達成率101.3%～107.1%。

董事長謝繼茂表示，在疫情干擾及經濟不確定性高的情況下，這份成果得來不易，謝謝全體員工支持組織轉型，在組織轉型促成體質轉型的基礎下，公司營運才能續創佳績，屢創近年新高，111年度營收及盈餘雙雙超越財測高標；行動與固網ARPU穩定攀升，帶動獲利向上，加上資通訊專案整體獲利率提升，以及指標性專案入帳，使111年成績超越目標，創下年度盈餘連續三年成長，且111年度盈餘攀4年新高的佳績。

台灣大去年全年自結合併營收1722.1億元，EBITDA為343.8億元，營業利益168.9億元，稅後淨利為110.3億元，稅後EPS為3.91元。台灣大111年全年合併營收年增10%，突破1700億，創下歷史新高。隨電信市場趨於良性競爭，以及成本費用管控得宜，合併EBITDA同創新高，年成長達4%，優於全年業績展望。行動業務受惠iPhone 14系列開賣，及mo幣多、好速成(又又)、Disney+、OP影音劇院組四大獨門方案成功引客，5G月租型用戶滲透率穩步上升，帶動智慧型手機月租ARPU年增1.6%，全年行動服務營收年增率亦來到九年來最高。電子商務方面，在疫情高基期影響下momo全年合併營收仍續創新高，年增達17%，順利超越千億里程碑。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉與獨門方案推動12月份智慧型手機月租ARPU連續第十九個月年成長，約1.8%，使行動服務營收年成長增速至110年3月轉正以來新高，達3.3%。固網服務營收亦穩步成長，帶動電信服務營收續創三年來高峰。獲利方面，合併營業利益較去年同期成長7%，稅後淨利若排除一次性營業外支出影響，則約與去年同期持平。

遠傳(4904)去年全年合併總營收、累計合併EBITDA與稅後淨利的年成長率分別為4.5%、9.3%與22.1%（排除一次性收入影響），達到891.51億元、307.92億元與96.08億元，三項指標皆創下近五年新高，全年稅後EPS為2.95元，財測達成率更全數超標，總營收、EBITDA與EPS財測達成率分別為100.4%、101.1%與104.2%。

遠傳數位轉型持續創造利多，新經濟效益逐年擴大，111年全年新經濟營收年成長率達18%，營收佔比從109年度的15% 逐年提升至19.4%，其中受惠於企業端雲端服務與物聯網強勁需求，以資通訊業務營收年成長幅度最為可觀；遠傳friDay購物、個人智慧物聯網裝置和設備同樣表現亮眼，挹注新經濟營收成長。