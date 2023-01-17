上奇(6123)公布2022年第4季財報，營收由於台灣與香港兩地專案與設備能順暢交貨，達13.75億元，季減10％，年增34％，歸屬母公司稅後淨利為0.85億元，年增25％，為單季次高，每股盈餘1.43元。2022年全年歸屬母公司稅後淨利為3.22億元，年增15％，創下歷年新高，每股盈餘5.55元。

上奇集團發言人魏茂發表示，上奇第4季經常性收入(ARR)持續穩健雙位數成長，對整體獲利能持續性提增，另外，上游供貨穩定，讓台灣與香港兩地專案與設備能順暢交貨，挹注營收與獲利。

香港專案交貨也於第4季告一段落，整體獲利表現雖未如第3季獲利，但第4季歸屬母公司稅後淨利表現為歷年次高，稅後淨利率6.2％。因現增後股本微增，每股盈餘1.43元。

2022年全年營收53億元，年增7％，營業利益4.3億元，年增4％，稅前淨利4.71億元，年增10％，歸屬母公司稅後淨利為3.22億元，年增15％；如排除香港Senco Masslink部分，第4季整體營收成長21％，稅前淨利年增長13％，稅前淨利率12.3％，表示集團核心事業持續向上成長，新商業及獲利模式成形，績效相對明顯提昇。

今年儘管全球景氣成長疲軟，上奇看好的雲端服務與數位印刷均位於產業發展的上升成長趨勢，所建構的雲端服務與數位印刷事業是集團重要成長雙引擎，當持續以專業的運營商致力提增經常性收入(ARR)的穩健成長，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶，使整體營運表現具可預期性及持續性。