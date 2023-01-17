美股隔夜的休市，恆指低開68點，上午走勢沒有出現明顯方向性；然而在午間公布中國經濟數據之後，港股進一步下挫，最多跌329點。

周二香港恆生指數收盤跌169.08點或0.78%，為21577.64點。國企股(H股)跌36.30點或0.49%，為7314.04點。

中國公布2022年經濟成長率為3.0%，遠低於5.5%的官方目標。如果除去2020年因新冠疫情爆發的2.2%成長率，2022年的經濟表現為近半世紀來最差。但是第四季的成長率為年增2.9%，超出預期。

醫藥股下跌3.2%，為領跌最多的板塊。開拓藥業跌14%，微創機器人跌9%，亞盛醫藥跌8.7%。

藥明生物跌6.1%，為表現最差藍籌股；該公司大股東WuXi Biologics宣布折讓3.9%，減持1.3%。

科技指數跌0.14%，主要大型網路應用股下跌，僅阿里巴巴上漲。

阿里巴巴升1.0%，報114.5港元；GME主席Ryan Cohen入股的消息，造好行情。

在被匯豐下調目標價至426港元之後，比亞迪一度跌3.1%，收盤跌2.1%，報222港元；匯豐認為今年電動車產業競爭大，獲利有下跌的壓力。