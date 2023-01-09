受到年終盤點影響，華新科（2492）12月再繳年、月雙減營收成績單，單月營收降至23.72億元，創2020年3月以來新低紀錄，年、月減幅均達二位數，累計華新科第四季營收達75億元，也創下2020年第二季以來低點。

華新科去年第三季營業利益已降至1.24億元，低於當季的業外獲利9.46億元，單季營益率僅1.51％，隨著第四季營收持續下滑，本業獲利將面臨較大壓力。

華新科9日公布12月營收，受到年終盤點、歐美耶誕節假期影響，單月營收滑落至23.72億元，月減11.4％、年減19％，寫下2020年3月以來新低，累計第四季營收75億元，也創下2020年第二季以來低點，季減8.9％、年減16.5％。

累計華新科2022年營收達353.32億元，較前一年度衰退16％，約當最近三年新低。

由於標準型被動元件持續庫存調整，價格亦逐季下滑，加以終端需求疲弱，華新科去年前三季每股稅後純益降至4.4元，前三季獲利21.4億元，年減69.34％，其中業外獲利貢獻17.4億元，相當於貢獻獲利81.3％，業外挹注每股盈餘約3.58元。