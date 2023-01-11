最近許多上班族陸續領到年終獎金，準備開心迎接金兔年。根據人力銀行調查，今年年終獎金平均為1.34個月，高於去年的1.13個月，創下5年新高；其中8成8的企業發放年終，創下16年新高。

歲末年終，上班族最關心的就是年終獎金，2022年上半年航運業持續大發，長榮豪發約50個月年終，員工再度在睡夢中被錢砸醒；而國內年終獎金指標台塑集團，雖然去年石化業景氣滑落，仍然發出平均4.06個月的年終，羡煞不少上班族。

不過上述皆屬特殊個案，根據1111人力銀行11日公布的調查結果，今年國內企業平均年終獎金1.34個月，為5年來最佳，比起去年的1.13個月反彈18.5％。其中有87.6％的企業發放年終，比例創下16年新高。

1111人力銀行公關總監陳尹柔分析，歷經近3年的疫情，如今終於走向解封，熬過低迷的防疫氛圍，促使許多企業以發放年終的方式來激勵員工。

加上過去一年因本土疫情爆發，許多實體大型活動停辦，員工福利像是部門聚餐、慶功宴等都因為疫情取消，樽節下來的費用轉而加碼在整年度的年終獎金中，因此今年年終獎金平均比前幾年略高。

從產業別來看，年終獎金發放最大方仍然是資訊科技業，平均發出1.84個月年終，其次是金融業1.83個月、貿易流通業1.5個月。

陳尹柔分析，國內資訊科技業薪資結構大多以年薪計，保障年薪13至14個月，其中1至2個月就是固定的年終，因此科技業不只年終獎金平均最高，發放比例也是最高，超過9成5。

至於民生服務業，歷經過去一年本土疫情大爆發，人流減少，包括餐飲業、旅宿業都遭受嚴重打擊，大量基層人力流失；如今迎接解封，卻又苦於缺工。受制於元氣大傷尚未完全復原，有將近3成的民生服務業選擇不發放年終獎金。