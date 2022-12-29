崇越(5434)昨天股價跌破5日及10日線回測季線反壓。崇越為半導體製程材料通路商，主要代理信越的光阻液、矽晶圓及Fujimi的研磨液，以國內外半導體、光電及資訊電子產業為主要客戶。3Q營收主要來自半導體材料(包含光阻液、研磨液、矽晶圓、石英材料、晶圓載具)等產品代理佔營收78.9%、電子相關產品(LED、LCD、電子材料)佔3.5%、工程業務佔12.9%、太陽能/綠能相關產品佔2.6%及其他佔2.1%。

法人審慎看待缺乏合約保護的耗材銷售，認為客戶拉貨動能將隨稼動率進入年底降至約80%而放緩，並以此微幅下調4Q業績，預估營收133.5億，季減3%，年減13%，毛利率因年底進入工程認列旺季而仍有12.9%，稅後淨利7.8億，年增23%，EPS 4.31元。

至於營運落底時間，法人認為在明年首季，原因包括：一、淡季及電子供應鏈庫存調整，台灣主要晶圓代工廠產能利用率下滑至70-80%，相關耗材需求轉弱，且客戶矽晶圓庫存已高，二、工程業務進入認列淡季，且年後中國工人回崗存有不確定性，預估營收季減高個位數，年減低個位數。