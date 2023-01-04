華風數位宣布簽約創作女歌手Jocelyn9.4.0，Jocelyn9.4.0從《聲林之王3》出道，以自創曲〈無所謂〉展現創作力，單月就累積50萬點閱；華風數位總經理陶逸群表示，華風非常歡迎及珍惜具創作力的歌手加入，而且Jocelyn9.4.0本身有唱功和豐沛的創作力，她唱歌時小小的身軀充滿爆炸性的能量，我們也透過數據觀察到她流量持續穩定攀升，是一位非常有潛力的歌手，所以我們特別力邀Jocelyn9.4.0加入華風，歡迎她加入這個大家庭。

Jocelyn 9.4.0是波士頓大學廣告系畢業的高材生。（華風數位提供）

Jocelyn9.4.0回憶自己18歲時去看一個演出時，恰巧有大師姐Julia吳卓源演出，她當時覺得Julia唱歌有一種迷人的魅力，希望自己有一天有機會能跟台上的這個女生一起合作，「對我來說能加盟華風對我來說就是美夢成真」。

Jocelyn 9.4.0 是波士頓大學廣告系畢業的高材生，加盟華風數位，馬上首發創作單曲〈Innocent〉 ， 講述面對愛情突然消失所感到的迷惘與惆悵，Jocelyn 9.4.0説自己在面對愛情時是屬於果斷型的，感情上她不喜歡曖昧不清也不喜歡搞失蹤的類型，但事與願違，Jocelyn 9.4.0 苦笑説，結果還是會不小心被我遇到了，所以我就寫這首歌送給那位已失聯的朋友，我祝福大家新的一年都不要遇到。