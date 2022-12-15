宏達電（HTC）與近年來全力推動5G AIoT發展的高雄市政府一同宣布與數位發展部數位產業署及台灣微軟合作，以國產雲原生5G企業專網為解決方案，在高雄VIVELAND虛擬實境樂園設置5G實證場域，將5G解決方案應用落地高雄，持續推動亞灣發展5G新科技的應用與服務，產業生態鏈將更緊密發展。

HTC自2020年加入高雄「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」，推廣應用主題涵蓋5G AIoT、智慧工廠、遠距協作、直播展演等多項5G創新服務。此次於高雄VIVELAND虛擬實境樂園所設置的5G實證場域解決方案，結合微軟專為電信商所打造的Azure for Operators解決方案，提供超過60個虛擬化網路功能（VNF）及雲端原生網路功能（CNF）虛擬網路，透過微軟安全合規的資料中心，HTC 5G 企業專網解決方案落地全球。

HTC擁有數10年通訊技術能量，致力打造5G產業生態鏈，推動國內5G企業網絡並協助企業轉型，結合5G及VR先進技術，提供高度整合及全方位5G企業專網及邊緣雲VR解決方案。

綜觀過去，電信業者若要建置基站，必須向國際網通設備大廠購買「傳統電信設備」，如今5G Open RAN開放網路架構的出現，只要是採購符合規範的設備就能布建虛擬基地台，企業能依照需求及預算多寡來購置所需設備。HTC以多年的5G 開發經驗與優勢，整合台灣國內核網、伺服器、交換器、遠端射頻模組、網路資料中心等設備商，提供高彈性及客製化的解決方案，讓台灣成為全球5G供應鏈中最優質且可信任的合作夥伴。

此外，看好全球 5G 商用市場發展潛力，作為疫後新一波產業升級契機，HTC並攜手台灣微軟推出國產雲原生 5G 企業專網解決方案，協助全球企業極大化 5G 與邊緣網路的發展，並落實 VR 及 AR 應用多元化。

HTC旗下致力於5G整體解決方案，開啟 5G 數位轉型的智宏網（G REIGNS）於上月受邀參加經濟部工業局所舉行的「5G＋產業生態鏈推動計畫」年度成果發表會，與工業局合作為構築台灣5G產業競爭力進行示範，並為展會開場秀實證示範5G異地共演技術，讓熱情舞者們在不同建築物裡攜手演出，透過HTC可攜式5G行動專網解決方案達到即時、零時差異地共演新型態表演方式，都是讓觀賞民眾十分有感的精采實證案例。