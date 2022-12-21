中國大陸證監會網站21日消息，證監會黨委書記、主席易會滿日前主持召開黨委會議，傳達中共中央經濟工作會議重要講話、研究部署貫徹落實措施。強調推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。

大陸證監會黨委認為，大陸資本市場總體保持穩中向好態勢。將組織全系統加快建設中國大陸特色現代資本市場，不斷健全資本市場功能，更好支持科技自立自強，有效管控各類風險，更好推動經濟高品質發展。

一、推動全面深化資本市場改革走穩走深走實：

深入推進股票發行註冊制改革，突出把選擇權交給市場這個本質，放管結合，提升資源配置效率。緊緊圍繞製造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和薄弱環節，完善資本市場制度供給，助力「科技－產業－金融」良性循環。更好發揮期貨市場功能，服務實體企業風險管理，助力保供穩價。加快資本市場監管轉型，推進資本市場治理體系和治理能力現代化。

二、擴大資本市場高水準制度型開放：

推動滬深港通互聯互通擴大標的、優化交易日曆落地。推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地。深化大陸與香港資本市場務實合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。

三、全面實施新一輪推動提高上市公司品質三年行動方案：

從市場准入、資訊披露、持續監管等方面，進一步落實對國企、民企一視同仁、平等對待的要求，著力推動國有控股上市公司整合資源、提高競爭力，推動民營上市公司規範穩健發展，不斷優化上市公司結構，提升整體品質。穩步推進並購重組註冊制改革，落實好「分道制」「小額快速」等審核機制，更好支援企業通過並購重組提質增效、加快發展。

四、大力支持房地產市場平穩發展：

加大力度、加快速度抓好資本市場各項支持政策措施落地見效，助力房地產發展模式轉型。全面落實改善優質房企資產負債表計畫，繼續實施民企債券融資專項支持計畫和支持工具，更好推進央地合作增信共同支持民營房企發債。落實好已出台的房企股權融資政策，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組。加快打造保障性租賃住房不動產投資信託（REITs，Real Estate Investment Trusts）板塊。

五、切實維護資本市場平穩運行：

加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加大入市力度，推動養老金投資公募基金盡快形成市場規模。堅決打好防範化解重大風險攻堅戰、持久戰，繼續穩妥有序化解私募基金、債券違約、金交所等重點領域風險，加強對跨市場、跨境、跨領域風險的監測分析與統籌應對，健全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，堅決守住風險底線。