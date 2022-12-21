全球最大產物保險與意外險上市公司安達保險集團（Chubb）旗下國際康健人壽與安達人壽台灣分公司，已於12月1日順利完成合併，並以「安達國際人壽保險股份有限公司」品牌繼續深耕台灣市場。全新的安達人壽結合兩家公司通路、商品與服務的優勢與資源，創造出「一加一大於二」的保險營運綜效，並秉持「以人為本」的品牌精神，打造「全人保險解決方案」，使保戶能享有專業、多元且貼近人心的保險方案和服務品質。

安達人壽總經理張志杰表示，在整合兩家公司的資源與專業優勢後，能促使全新安達人壽更全面地服務台灣市場、強化保險營運綜效、開拓安達保險集團在台灣業務發展的嶄新篇章，為台灣保戶帶來更為卓越、專業，且有溫度的全人保險服務。此外，兩家公司整併後人才匯集，營運團隊更堅實，未來將繼續以安達保險集團追求卓越及事在人為的核心價值，持續深耕台灣。

安達人壽整合銀行及保險經代通路、電話行銷和數位平台等多元渠道，以「全通路」保險業務模式達到通路規模加乘、保戶服務全面化的效果，大幅提升其產業競爭優勢。

在商品方面，將提供「全商品」選擇，以消費者的生命、生活、生涯為規劃基礎，提供包括健康險、傳統壽險、醫療險、意外險、房貸壽險等個人保障，以及變額萬能壽險、變額年金保險等投資型商品，滿足客戶在健康、退休生活、財富與資產等領域的保險規劃，以更多元的商品組合，提供「全人保險解決方案」，成為您最值得信賴的保險伙伴。

因應超高齡社會，各年齡族群皆須盡早擁有更完備的保險規劃組合，方能實現「樂齡人生」的目標。安達人壽的「全人保險解決方案」便是以消費者的生命、生活、生涯為規劃基礎，成為保戶最值得信賴的保險選擇。此外，後疫情時代，消費習慣與市場需求大幅改變，安達人壽亦積極強化「全數位」客戶體驗，透過遠距方式接觸保戶，輔以領先業界的數位行銷和數據分析能力，深入了解客戶保險需求，提供更貼近客戶的商品與服務。