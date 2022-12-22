LaFresh益欣資訊累積全台灣超過15,000家餐飲零售的服務經驗，全新推出最懂幫零售餐飲賺錢的一站式服務「LaaS平台」（LaFresh as a Service），以SaaS雲端模式，整合實體與線上點餐、外送平台、交易金流平台、會員行銷平台、企業總部管理等全方位服務。

LaaS平台自2021年上線以來，協助萬間商家導入多樣化數位轉型工具，包含會員CRM管理服務，有效促進客戶的會員營收成長破三成、會員交易更占總營收的六成以上；此外，LaaS雲端數位工具導入數累計成長達3倍，預計2023年度LaaS平台的交易金額更將突破300億大關。

益欣資訊於明基佳世達總部舉辦LaFresh Day 2023餐飲零售大趨勢年末研討會，活動現場集結超過15間LaaS平台合作夥伴，包含網路通訊、數位金融、餐飲平台等領域之領導性品牌，落實LaaS平台的開發精神－提供最開放的平台、創造益欣與LaaS合作夥伴的價值。

此外，益欣資訊在台灣擁有超過1.5萬家餐飲零售客戶，市佔率高達3成，本次研討會特別邀請八方雲集、鬍鬚張、一之軒、軒饌餐飲（Just Kitchen）、六扇門與怡客咖啡等6家知名業者站台，以不同的營運方式，介紹益欣資訊服務應用場景，包含前後場自動化餐廳、雲端廚房、第三方平台串接、會員票券行銷等。 面對2022年市場缺工、物價通膨、永續倡議等話題，益欣資訊董事長李昌鴻表示，疫情回穩、市場消費情緒轉正，將迎來餐飲零售業的回溫缺工期、自助服務蓬勃發展期、國際擴展期等相對應的產業趨勢。益欣資訊開發之LaaS平台提供超過10種雲端數位工具，同時協助業者透過有效的工具應用，能夠快速切入市場趨勢、掌握商機。

益欣資訊LaaS平台整合串接多種支付工具、外送平台、會員行銷平台等，根據匯集大量資訊的雲端資料庫，可精準進行市場銷售分析、支付類型分析、全台各地使用狀況分析等，提供餐飲零售界含金量最高的參考資訊、了解市場脈動。其中，會員CRM管理服務自疫情後更成為業者關注的焦點，益欣的會員CRM管理服務有效促進客戶的會員營收成長破三成、達35％，會員客單價成長15％，更協助會員交易的占比突破總營收的六成以上、達65％。