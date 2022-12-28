坐擁交通便捷優勢，位在四鐵共構南港車站上的台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳，2023年第一季推出「春饗法國季」，包括鄉村料理「普羅旺斯烤春雞」、「法式雜菜煲」、「洛林鹹派」，以及「紅酒燉牛舌」、「皇家鴨肝香筍蒸蛋佐馬德拉酒松露醬汁」，還有法國馳名菜「法式香草焗田螺」，結合在地高粱研製的「高粱酒馬賽海鮮湯」等通通可以吃到，食客並可享用無限量供應的歐式冷盤、現切肋眼牛排，與盡情暢飲柏克金啤酒。「春饗法國季」主題餐檯按敘日全日餐廳收費標準，於2023年1月3日起於午餐及晚餐時段供應。

此外，「敘日」於12月推出的「螃蟹自由日」蟹肉料理吃到飽活動，將加碼延長六天至2023年1月19日，同樣於每週三及週四晚餐時段限定供應，「螃蟹自由日」吃到飽方案大人收費1,680元，5～11歲兒童收費780元，以上價格均收一成服務費。

法國美食各地區有獨有特殊風味，如普羅旺斯的綜合香料以大量的迷迭香、牛膝草和百里香調製，當地會以此香料醃製雞肉作成烤春雞，又或是與新鮮番茄及多款節瓜煮成法式雜菜煲，還有法國北方洛林地區的鄉村料理Quiche Lorrain（洛林鹹派），則是因當地於歷史中不斷經歷戰爭，居民為了製作材料簡易且方便攜帶的食物而流傳至今的特色菜餚。

法國首都巴黎因多以社會中高階層為主，所發展出的料理與運用的食材也相較鄉村料理精緻高級許多，如以紅酒熬煮牛舌入味，軟嫩卻又帶有嚼勁的紅酒燉牛舌，或是使用法國皇家鴨肝、淋上香甜的馬德拉酒與迷人風味的松露醬汁所製成的鴨肝香筍蒸蛋，以及法國馳名菜，鮮甜彈牙的法式香草焗田螺等，另外還有數十種法國道地料理，如法式蔬菜凍、紅酒燉羊膝、聖雅克焗扇貝等。

賓客可於用餐時加價250元享用「香醇紅酒暢飲」，搭配香料感較為強烈的法式料理更對味。「春饗法國季」主題餐檯按敘日全日餐廳收費標準及一成服務費，於2023年1月3日起於午餐及晚餐時段供應。若身份為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，凡至敘日全日餐廳用餐，出示證件再享85折優惠。

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