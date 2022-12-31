許多人都喜歡在假期和朋友喝兩杯，甚至認為適量喝紅酒對身體有不少好處，不過醫師陳璿丞示警，每天喝一罐啤酒，恐怕會讓大腦老兩歲，因乙醛會抑制神經，還可能導致腦容量下降。陳璿丞更直言一般人認為紅酒能抗氧化的好處是「造假的」，實際上會引發更多發炎反應，直呼：「可以的話，一口都不要喝」。

精神科專科醫師陳璿丞在臉書粉專《陳璿丞醫師x析心事務所》發文表示，酒本身是乙醇，其實對大腦沒什麼影響，真正有問題的是酒精經過肝臟代謝後形成的「乙醛」。

陳璿丞表示，乙醛會通過血腦障壁抑制神經，導致思考變得困難，同時也較難形成記憶，這也就是喝酒「斷片」會忘記事情的原因，且大量服用酒精，也會使得神經細胞退化。英國研究3萬多人的大腦後發現，每天多喝一罐約330毫升的啤酒，幾乎等同加速大腦老化2年，腦容量也有下降趨勢。

除此之外，常聽說喝紅酒中的抗氧化成分Resveratrol（白藜蘆醇）能保護細胞免於自由基破壞，但研究指出，喝紅酒會有更多發炎反應，可說是弊大於利，「目前被發現好處是造假」，仍有待更多的數據證實。文末，提到最適當的酒精攝取量時，陳璿丞直說：「可以的話，一口都不要喝」。

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