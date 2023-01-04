知名律師呂秋遠在網路上擁有高聲量，經常對時事發表精闢看法，舉凡政治、外交、政策、社會事件、兩性議題、婆媳關係、親子教育等話題，他都能暢所欲言，也吸引廣大粉絲追蹤。時報周刊CTWANT日前巧遇他與一名女子在餐酒館用餐，由於平常該餐酒館氣氛輕鬆歡樂，因此穿著一身筆挺西裝的呂秋遠，在店內格外顯眼。

呂秋遠日前與一名長相清麗的女子在餐酒館用餐。（圖／本刊攝影組）

去年12月15日深夜10點多，本刊巧遇律師呂秋遠與一名女子在台北市松山區的某餐酒館用餐聊天，女子一頭長髮、面貌清麗，穿著十分輕鬆休閒，而呂秋遠則是一身西裝，完全符合他的律師形象。席間兩人雖然互動不算太熱絡，但輕聲細語不斷，看來也還滿有話聊，或許是因為要開車，他們在知名餐酒館用餐並沒有飲酒而是配開水。

兩人互動自然，用餐過程也沒有飲酒。（圖／本刊攝影組）

大約到10點半左右，兩人離開餐酒館，女子上了呂秋遠的黑色進口轎車，而他則隨後上車載著女子離去，九分鐘後車子停靠在附近社區靜巷中，女子下車後滑著手機走進巷內，待呂秋遠的車子開遠後，女子才又走出巷子，接著步行了大約七分鐘的時間，進入距離下車地點約五百公尺外的公寓。

用餐完畢後兩人準備離開。（圖／本刊攝影組）

呂秋遠因人氣超高，是許多人的意見領袖，因此每次發文發言都受到高度討論，他曾表示自己連粉絲專業都沒有，根本不是網紅，不過他被稱之是「追蹤數最多的律師」，總是被各界「問事」，除了專業的法律問題之外、連感情、小孩不乖、換工作、甚至孩子要取什麼名字都有人會問他，每天都要回上百則訊息，去年十月他發現臉書追蹤人數少了80萬，還發文說：「腦袋當時想到的是，太好了，我終於可以當回普通人了。」

呂秋遠邊叼著菸邊開車門。（圖／本刊攝影組）

呂秋遠當時更表示，「在路上、法院裡、高鐵上等日常生活中不被認出來」、「可以不會在開庭前、吃飯時、狼狽時、戴口罩時，被路人攔住，詢問我能不能跟我合照」，不過看來辨識度極高的他，「不被認出」的心願應該很難達成吧！

呂秋遠開車至餐廳附近的社區放女子下車，但女子下車後走了好一段路才進入某公寓。（圖／本刊攝影組）

本刊致電呂秋遠，他表示當天工作比較晚，就跟朋友吃了個飯而已，謝謝。

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