陳男有多次無照、酒駕紀錄。（法務部行政執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄陳姓男子有多次無照、酒駕紀錄，甚至不顧駕照遭吊銷及裁罰，騎車闖紅燈撞傷行人，故意積欠12萬元罰金不繳。陳男家屬無力代為償還，只好請求法務部行政執行署高雄分署拍賣陳男大寮捷運站旁近245坪的土地，10日底價60萬起標。

陳男是交通違規慣犯，2019年3月7日因酒後無照騎乘機車遭裁罰6000元，同年5月14日再度無照騎乘機車闖紅燈並撞傷行人，遭裁罰1萬1700元。陳男並未因裁罰收斂，2020年2月24日又因無照騎乘機車遭裁罰9000元還遭吊銷駕照，2個月陳男又酒後無照駕駛機車，因累犯遭裁罰9萬元。陳男交通違規不計其數，合計共滯欠12萬6419元。

陳男家屬無奈表示，陳男屢勸不聽，也已禁止陳男再碰機車，但對於陳男滯欠的罰鍰無力代為繳納，只好請求高雄分署法拍陳男名下繼承、位於大寮捷運站旁的244.94平方公尺的土地。

高雄分署表示，10日將拍賣陳男土地，該地地形方整，持分雖僅有3／36，但位置良好，鄰近捷運大寮站，底價只要60萬元，有意購買的民眾可至現場或以通訊投標之方式參與競買。

高雄分署強調，目前推動的「強力執行酒毒駕裁罰專案」，執行酒毒駕罰鍰的目的，不在於要為國庫徵收多少錢，而是要貫徹法律，希望民眾保護自已的安全外，也保護所有用路人的安全。

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