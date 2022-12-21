立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境等7個委員會21日成立聯席會議，審查歲出規模達2102億的中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，最終通過減列2億9650萬，其中又以數位發展部被刪1億5400萬最多，之後將提報立法院會討論，此前須交付黨團協商。

前瞻基礎建設計畫第3期執行到今年8月底，執行率為100.3％，而第4期特別預算執行年度為2023、2024年，原編列1800億，後加計369億淨零排碳相關經費，最終編列2102億，全數以舉債支應，其中又以軌道、城鄉建設占大宗。

經立法院初審，前瞻計畫4期特別預算共減列2億9650萬，除通案之，總統府減列130萬、行政院減列1880萬、內政部減列370萬、財政部減列120萬、教育部減列600萬、經濟部減列3750萬、交通部減列3100萬、農委會減列3600萬、衛福部減列300萬、環保署減列200萬、文化部減列200萬、數位部減列1億5400萬。

其中，數位發展部2年度共編列160億，最終被減列1億5400萬，為各部會最多；而被刪最多的案子為「數位建設—5G基礎公共建設」，原編列77.4億，但國民黨立委賴士葆、李貴敏及李德維認為此筆經費上期執行進度堪憂，有鑒於該案總經費龐大須加強進度管制，因此提案減列1億預算。

召委、民進黨立委鍾佳濱宣布，中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算已審查完畢，預算審查報告未來將提報立法院會討論，討論前會交由黨團協商，現場朝野立委皆無異議，最終順利通過。