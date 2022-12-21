2021年9月6日農委會辦理記者會，推廣產銷履歷身分證果汁，農委會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一均出席。（農糧署提供）

屏東縣長潘孟安2020年5月28日在臉書上表示，軒禾農產品運銷合作社與美國簽的20年合約，是台灣檸檬的重大突破。（取自潘孟安臉書）

國內知名的產銷履歷檸檬業者軒禾農產品運銷合作社傳已倒閉，許多下游廠商陸續未收到款，負責人林軒禾至今仍聯繫不上。農糧署今(21)日表示，軒禾合作社的檸檬汁前年和美國簽20年長約，農糧署自2019年至今更補助超過400萬，不排除內部財務出了嚴重問題。然而政府近年大力辦理記者會推廣與補助仍傳倒閉，補助成效再次引來質疑。

屏東縣軒禾農產品運銷合作社以產銷履歷檸檬起家，負責人林軒禾返鄉後，配合農委會「檳榔廢園轉作」來推動產銷履歷的檸檬栽種與收購，尤其在2020年於美國贏得檸檬汁盲測冠軍，之後接到美國電商KUDOUDO訂單，以每年出口15櫃為目標簽約20年，是青農返鄉的一大典範。

2019年5月28日軒禾合作社辦理合約發表暨封櫃啟運記者會，農產品包括檸檬原汁、萊姆原汁、百香果原汁等約11噸，負責人林軒禾、屏東縣長潘孟安等均出席，潘孟安更大讚「這不是MOU，是貨真價實的訂單」，農委會主委陳吉仲去年也辦理記者會推廣，現場由林軒禾來代言產銷履歷。

雖然軒禾合作社與美國簽約20年創下典範，上至縣長到農政單位無不透過辦理記者會與補助來支持，但至今才2年多就傳出合作社周轉不靈倒閉，合作社更已被銀行查封，經記者與農糧署確認，2019年至2022年農糧署補助軒禾合作社超過新台幣445萬，補助項目包含冷藏庫、堆高機、打包機等。

農糧署副署長姚志旺表示，軒禾合作社出口去美國可能受疫情衝擊國際航運等影響，因此後來就沒有再繼續運貨到美國，具體情況仍在瞭解當中，對於合作社被查封之細節並不清楚，推測和股東調整有關，畢竟宣布倒閉，股東可能要來面對財產處分。

姚志旺指出，林軒禾當初是青年返鄉從農，要做產銷履歷的檸檬大家都樂觀其成，政府也非常支持農民響應政策，所以農糧署有針對冷鏈場、冷藏庫設備等來補助，可能在擴大規模與財務管理上出現不小的問題，變成今天這樣實在很可惜。

姚志旺說，由於檸檬主要產季在4月，受影響的契作農民可以轉介到其他合作社來收購。