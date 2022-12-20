李東軒原名李建軒，暌違兩年改名再出輯。（邦寧影視傳播提供）

李東軒與古承頤演出〈對吧〉ＭＶ。（邦寧影視傳播提供）

李東軒暌違2年將出輯，原本叫李建軒的他，將首度以新藝名「李東軒」發專輯，他提到有點玄的改名故事，在因緣際會下，他遇到一位大師，對方主動提及，建議他將名字微調一下，對演藝事業會更好，他一看到大師寫下的「李東軒」三字，當下覺得太不可思議，因為小時他的乳名就叫「東東」。

李東軒說，他的媽媽張鴻是山東人、爸爸康雷是屏東人，父母祖籍上都有個「東」，而他幼時叫「東東」這件事沒有任何人知道，所以當大師建議他改名時，當下讓他心頭一顫，起了雞皮疙瘩，覺得冥冥之中早有安排，趕緊稟報父母，媽媽張鴻很喜歡「東」這個字，代表太陽升起的方向，爸爸康雷則引經據典，古人謝安隱居「東山」後又入仕，「旭日東昇、東山再起，用來形容東軒這次再出發，是再貼切也不過了！」

他的新歌〈對吧〉MV，邀請曾出演夯劇《華燈初上》的新銳演員古承頤擔任女主角，古承頤因在《華》劇中飾演「Sugar」媽媽桑吳慷仁旗下小姐，而在網路引起高討論度，音樂錄影帶導演則請到當紅的蘇聖掌鏡，李東軒與古承頤被安排在教堂中演出對手戲，蘇聖導演藉「教堂」一景象徵未發生的婚禮，並以特效沙塵暴，營造出滾滾風沙，比喻失去的傷痛和崩塌的內心，搭配新歌〈對吧〉的抒情動聽，更是氣勢滂礡，讓李東軒對年底發片更充滿信心。