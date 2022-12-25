美國有線電視新聞網（CNN）22日評選出亞洲18處最被遊客低估的觀光景點，其中台灣的墾丁上榜。文中建議造訪萬里桐海灘、鵝鑾鼻公園看燈塔及日落，另外還提到，沒去龍磐公園，墾丁之行就不算完整，形容當地美景美到「下巴都要掉下來」、「令人震驚」。

CNN邀集旗下同事、各地撰稿人推薦最被低估的旅遊城市，一共選出18個人潮沒有這麼擁擠、但一樣有旅遊價值的寶藏城市，其中墾丁成為台灣唯一上榜的地方。

CNN建議去墾丁時，可以造訪萬里桐海灘。（圖／shutterstock）

CNN指出，天氣晴朗的墾丁以白色沙灘、熱鬧夜市、悠閒氛圍聞名，建議遊客可以在白沙灣多花一點時間，造訪李安導演拍攝「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）電影時在萬里桐海灘取景的地點，當地也是浮潛勝地。

CNN建議下一站可以到鵝鑾鼻公園散步，看看高聳的鵝鑾鼻燈塔，並且步行到「台灣最南點」（Taiwan Southernmost Point）觀賞日落。

墾丁第三站CNN建議要去龍磐公園，在那裡遊客可以將崎嶇的海岸線、壯麗的峭壁及綠蔭山丘交織的美景一覽無遺，CNN形容當地的景色美到「下巴都要掉下來了」、「令人震驚」，此外，龍磐公園也是觀賞日落、夜晚觀星的熱門景點，文章指出，沒來過龍磐公園，墾丁之行就不算完整。

除了墾丁，CNN選出的另外17個被低估旅遊城市包括：

中國大陸四川省的樂山市。

中國大陸雲南省的騰衝。

巴基斯坦東北地區的斯卡杜（Skardu）。

日本東京近郊以瀑布、山巒美景、秋日楓紅聞名的日光。

印尼沙摩西島（Samosir island）。

印度東北以美景聞名的梅加拉亞（Meghalaya）。

孟加拉首都達卡（Dhaka）。

南韓戈貢桑群島（Gogunsan Islands）。

柬埔寨西北方的斑黛奇馬寺（Banteay Chhmar）。

泰國東北與寮國、柬埔寨接壤的依善（Isaan）地區。

斯里蘭卡北端城市賈夫納（Jaffna）。

菲律賓南部的納卯（Davao）。

越南南部的大叻（Dalat）。

越南蘭哈灣（Lan Ha Bay）。

新加坡東北部外海的烏敏島（Pulau Ubin）。

寮國南部百色市（Pakse）。