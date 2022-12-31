「2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽」12月啟動徵件報名後，至截止日還有兩個月，有意參賽者有足夠的時間好好準備。「預‧見」為本次第二屆金裳獎大賽主題，本屆賽事除了超過30萬元的高額總獎金，獲勝者還有優先推薦至服裝產業實習等機會，廣邀在學青年積極參與踴躍投稿。為了讓更多流行時尚設計相關科系的師生了解賽事內容，台灣賽區主辦單位中華兩岸文經協會規劃多場說明會，日前來到了亞洲大學時尚設計系分享與說明。

金裳獎執行委員會王雅芬執行長說明本次賽事相關主題與辦法，讓同學們更快速地掌握獲勝關鍵。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

金裳獎執行委員會王執行長藉由金裳獎品牌故事作為引言，透過2019年活動的回顧影片與花絮照片為輔，讓同學們直觀地了解位於設計之都武漢的紅T時尚創意街區風貌、海峽兩岸時尚創意節活動規模，能與本屆徵件主題「預‧見」的信念，鼓勵青年學子在超越現在、預見未來的同時，更要傳達一種台灣特有青年設計力量的超前意識，與滿足未來的審美及永續需求；另外也期望著兩岸青年能再次遇見，並鼓勵同學勇於把握一起共贏前進國際舞台展示的機會。

2020年「海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎」獲金裳獎作品。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

亞洲大學在首屆長江盃金裳獎賽事中，在創意設計學院副院長兼時尚系林青玫主任的指導與帶領下，由邱子筠跟楊茹婷雙人組一舉奪下金裳獎，獲獎作品「格式化」所要傳遞的主要理念是，「格式化是經過電腦處理後，格式化會重製，把它衍生成為人們在後疫情時代，人們消除過去，正向的面對未來的生活。」因為兩人皆是第一次參加校外的大型時尚展演就奪冠，除了是全新的挑戰，也是全新的學習機會，希望學弟學妹在第二屆金裳獎中能帶著自我築夢與師長的期許，延續這股奪金氣勢。

本屆金裳獎服裝設計初賽報名截至明年3月5日。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

本屆長江盃「金裳獎」服裝設計初賽報名截至明年3月5日，本屆賽事除了超過30萬元的高額總獎金，還有優先推薦國際大廠實習等機會，廣邀在學青年積極參與踴躍投稿。欲了解更多資訊，敬請關注賽事官方FB「江城拾光」:https://www.facebook.com/%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E6%8B%BE%E5%85%89-702404386611990