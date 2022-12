英國傳奇時裝設計師 Vivienne Westwood (薇薇安·魏斯伍德),於英國時間29日辭世,享壽81歲。投身時尚圈五十年,設計風格前衛大膽,其設計語彙受到龐克文化影響,她曾表示「在龐克名詞出現前,我早已是龐克的代名詞。((I was a punk before it got its name.)」,也因此獲得「龐克教母」、「西太后」等稱號。以叛逆著稱的她,創造多個在當時可謂「驚世駭俗」的設計,其離經叛道的設計開創性風格與精神,則讓她被視為20世紀最有影嚮力的時裝設計師之一,並成為反叛時尚的代名詞。

↑Malcolm McLaren(左) 與 Vivienne Westwood於倫敦國王大道430號合影。

Vivienne Westwood 的開啟時裝品牌的起點為1971年,她與第二任老公同時也是知名樂團Sex Pistols(性手槍)經紀人的Malcolm McLaren,於倫敦國王大道430號設立名為「Let It Rock」的精品店。

↑Vivienne Westwood首個時裝系列「海盜系列」。

不過讓他在時尚界嶄露頭角卻要等到,與 McLaren分手後,1981年以推出的首個時裝系列「海盜系列」後,確立其特立獨行的風格。她的設計強調女性身體輪廓,融入龐克文化元素,更延伸至BDSM的領域,將釘子、拉鍊、乳膠材質、束縛帶等元素融入其中,她曾說過「我想讓女人穿得像個英雄。」 Vivienne Westwood 設計經過新浪漫、異教徒等多種風格轉變,於2015年推出的中性(Unisex系列)可說是時裝界首位向大眾展示中型時尚的時裝系列之一,為未來包羅萬象、兼容並蓄的時尚界鋪路,而將種種風格相互交織塑造的後現代結構風格,後來則由暱稱海盜爺的John Galliano、時尚界傳奇鬼才Alexander Mcqueen接棒發展。

台灣設計師JENN LEE李維錚,其設計風格叛逆不羈,獲國內外時尚媒體關注。(JENN LEE提供)

台灣設計師JENN LEE李維錚也同樣受到Vivienne Westwood 影響,她坦言「16歲因漫畫《NANA》,在脖子上刺上Vivienne Westwood 的Logo,當時什麼都不懂,開始學習服裝才真正認識她。」於英國求學期間,她也透過研究Vivienne Westwood 的製衣手法學習解構是製衣手法,也因此更理解龐克歷史,「龐克精神成為膽小內向的我的精神救贖,而解構的製衣手法教我實踐反叛反轉思考。」但她也表示過去曾不敢承認自己以及作品受到龐克精神影響,直至寶寶出生後再度審視自己,才在自己的作品當中直截了當地傳達龐克對於她的啟發。

Vivienne Westwood於Vivienne Westwood Red Label2012秋冬系列謝幕。(路透)

不少外媒,在談到Vivienne Westwood逝世的消息時,經常會提及她是時裝界十分稀少的女性時裝大師,以此探討時裝界具代表性的女性設計師不足(擁有個人女性服裝品牌抑或是擔任時裝公司高層值為)、男女比例不平衡的議題,雖說這是事實,不過正如同Vivieen Westwood向來喜愛打破體制、框架的性格,JENN LEE也表示,「我也覺得Vivienne 女士不會希望談論他的時候是特別以「女性設計師」來強調性別,所以我想單純就一位勇敢表達對世間的關懷與捍衛自己立場的勇士的離世來討論。」

2006年春夏系列,她在T恤上寫下「我不是恐怖分子,請不要逮捕我」的宣言,以抗議英國政府推出的具有爭議的反恐法案。(美聯社)

Vivienne Westwood參與要求釋放維基解密(WikiLeaks)創辦人Julian Assange的示威遊行。(美聯社)

Vivienne Westwood 2015/2016 秋冬系列時裝秀尾聲,親吻丈夫Andreas Kronthaler。(路透)

敢愛敢恨、敢言敢行的西太后,除服裝設計之外,她十分關注政治、環保、性侵、人權議題,她透過時裝、時裝秀宣揚理念、尋求大眾對於這些議題的關注,如她於2006年春夏系列在T恤上寫下「我不是恐怖分子,請不要逮捕我」的宣言,抗議英國政府推出的具有爭議的反恐法案、2014年剃髮喚起大眾對氣候變遷的重視、2018年則邀來模特揮舞歐盟旗幟,以表反對脫歐的觀點。將品牌交予現任老公Andreas Kronthaler負責設計後,有更多時間關注社會議題的她,則經常直接身體力行參與示威遊行。

薇薇安·魏斯伍德(Vivienne Westwood)風格前衛,是英國傳奇時尚設計師。(路透)

雖說Vivienne Westwood 與世長辭,然而他的言行思想將會永世流傳,JENN LEE表示「我常常問自己,當我有認為錯的事情時,我敢像Vivienne 大聲地說出來嗎?」回顧西太后81年的人生當中層有衛道人士抨擊的作品言行、抄襲爭議等,但她啟發許多人、給予許多人勇於面對不公不義的勇氣,套句JENN LEE於採訪尾聲說的話做總結,「我認為世界需要更多像Vivienne 一樣勇敢的人,讓世界變得更好,也許我們都可以成為像他這樣子的人,永遠知道人生追求的核心,以及透過作品對世界喊話,謝謝勇敢的他,給我們帶來力量。