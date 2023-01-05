台北市室內設計裝修商業同業公會舉辦「2022好家百百款 室內設計講」，參賽作品佳作連連，透過七位來自室內設計業產官學的翹楚在40組進入初審名單中進行第二階段複審，今 (1/5) 日公布20強名單。本次入圍總決賽的作品多元，包含居家、辦公、飲料店、酒吧等競爭激烈，最終總決賽將在2月 15日舉行，總決賽當天由設計師採現場簡報方式為作品發聲，並評選出金、銀、銅獎及優選作品後同步舉行頒獎典禮。

“好家百百款 室內設計講”複審評審陣容。(提供/台北市室內設計裝修商業同業公會)

複審的評審邀分別來自學術界與業界知名設計師，國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章，以及中國科技大學室內設計系系主任李東明、新加坡室內設計師協會理事長王勝杰、中原大學室內設計系系主任陳歷瑜、真工建築設計公司總設計師程紹正韜、慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿、冠軍建材股份有限公司董事長特助林孟瑜共同評選。

“好家百百款 室內設計講”進入總決賽名單。(提供/台北市室內設計裝修商業同業公會)

台北市室內設計裝修商業同業公會表示，好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動，感謝他們對市室內設計裝修產業的支持。包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司、京典衛浴股份有限公司、台灣櫻花股份有限公司、博億鋁業科技股份有限公司，一起為更健康美好的居住環境，協力推動環境永續，與設計師攜手往永續邁進。