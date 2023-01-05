弘光妝品系畢展傳達後疫新時尚，在文資局呈現靜態造型攝影作品。(弘光科大提供)

弘光妝品系畢展傳達後疫新時尚，在文資局呈現靜態造型攝影作品。(弘光科大提供)

弘光科大化妝品應用系時尚美容藝術組畢業成果展，首度以靜態造型攝影作品呈現，並移師文化部文化資產局藝文展覽館展出。主題「蛋潮．新樂園」反應後疫情生活型態的變化，詮釋「疏離、封閉」後破殼而出對永續鮮活、夢想未來的的蛻變與自覺反思；畢展於5日開幕吸引大批觀展者前往欣賞。

開幕儀式於5日上午舉行，由弘光科大副校長王惠娥、張聰民及與妝品系舉辦聯展的MAKE UP FOR EVER台灣區品牌總經理陳佩琳、女人我最大造型師吳依霖及眾多產業界人士，共襄盛舉。邀請六位專業攝影師拍攝紀錄，輸出總共56幅大中小不同尺寸的作品，在文化資產局藝文展覽館CD館展出。

妝品系副主任許慈芳指出，這次畢展充分展現出學生大學四年的學習與訓練，由簡淑玲老師指導、劉美鈴老師擔任行政總籌，翻轉舞台動態展以靜態攝影作品方式呈現後疫生活的衝撞價值。讓更多人透過彩妝攝影，看到學生融合學理與實務實作的創意成果。

許慈芳說，畢展主題「蛋潮．新樂園」，分成「我．尚青」、「我．暝民」、「我．壞壞」、「我是什麼碗糕卵？」四個系列。從永續再生議題出發，美麗鮮活、零垃圾為概念。讓夢想與希望創造新未來，表述後疫世代的叛逆、反骨，也跳脫傳統。帶來驚喜的蛻變與破殼的自覺反思。

簡淑玲表示，全球經歷兩年多的疫情封控期間，即使台灣已經是少數全球受嚴重影響的國家，但仍然改變每個人日常生活型態。當「疏離」、「封閉」已成為我們的生活常態，時尚、美學生活正尋找新的定位與新的共同認知。透過這次畢展，學生把生活的觀察與創造力，運用在彩妝造型美學上。

56幅彩妝整體作品在學生巧思設計下，用攝影作品展出。參觀的張小姐說，每個主題表達出不同的概念，獨一無二的設計很特別，學生的不成熟創意發想，反而更充滿更多可能性。參觀者劉先生強調，作品看起來很專業，原來彩妝可以化出這麼多樣貌，是值得一看的展覽。