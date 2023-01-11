一名網友說她的高三女兒日前準備大考，女兒近日接到班長通知，老師已先選好謝師宴地點，每位學生須繳1200元，該網友事後得知嚇傻；老師解釋因為學生們都在準備考試，由老師自己訂餐廳、自己選菜色是減輕學生麻煩，還說會請喝飲料，已這樣做多年；該網友的文章曝光引發討論。

「請問謝師宴一定要辦在高級餐廳嗎？」該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他的女兒日前準備考學測，已請假一周要到圖書館看書，而其他有到校上課的同學日前說，老師已經訂好謝師宴的餐廳，而班長統計人數與金額後，算出每個人要付1200元，原PO後來接到女兒的電話時當場嚇傻。

該網友認為謝師宴是學生為感謝老師三年來的照顧才宴請，「沒想到會是老師自己訂餐廳自己決定菜色，老師的說法是全班同學都會吃所以不要訂太差，也說飲料部分由老師請客」，老師稱學生都忙著準備學測，是減輕大家麻煩，已這樣做多年，原PO還提到餐廳位置離學校非常遠，對沒交通工具的學生很麻煩。

其他網友留言「1200大部分是自己吃的啊，老師的部分是大家均分，算下來應該還好啊」、「我之前念書時，是學生決定地點，在寫卡片邀請老師」、「謝師是學生自發性的情緒，不應該是強制且由教師指定的儀式，如果是我，我也會不舒服」、「謝師宴應該是班級討論要不要舉辦？舉辦地點是？老師決定確實不妥，站在校方來看觀感應該也不太好」。