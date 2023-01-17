宋少卿近期則以「送你，“宋”到，小村外」為名，西門町開設喜劇專班課程，作育英才。從舞台上、電視中亮眼的藝人，成為被學生環繞的老師，把重心轉向教育，將多年的舞台經驗傳承下一代。其實不僅宋少卿，演藝圈中像是新科金馬影帝黃秋生，去年生下和老婆趙小喬生下女兒的劉亮佐，都曾擔任過教職。

金馬影帝黃秋生演而優則教，先前來台錄製實境秀，特別在節目開錄前，開班收了謝佳見、李玉璽、李杏、程予希、黃薇渟等10個演藝圈晚輩，傳授演技課程。他稱讚第一屆「黃家班」學生最後都有進步，未來有空也會再來台灣教學。

資深美食家陳鴻目前在明新科大擔任副教授，主要教廚藝創意、品牌行銷與管理，年收入破百萬，他笑說學生們一開始都不認識他，反而是學生們的「奶奶們」很喜歡他，「其實一開始很挫折，後來就變成他們奶奶的麻吉，就變好了」。

演藝版圖橫跨影視及舞台劇的劉亮佐，2021年成為台北海洋科技大學「演藝時尚事業管理系」的系主任。他30歲時就在華岡教過大小S與阿雅的畢業製作，40歲時也在復興劇校教過表演，之後也曾受邀實踐大學工業設計系教編劇，對於教職並不陌生。

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