同仁列隊送別！彰化29歲警遭毒蟲撞飛殉職 父母「掩面痛哭」伴愛子回家

大年初二彰化警分局彰化警分局快官派出所年僅29歲的員警高偉倫，意外發生車禍遭撞死，因上下班途中屬因公死亡，警方協助家屬成立治喪委員會，下午1點左右高偉倫在父母親的陪同下，留著最後一口氣將送返高雄，途經服務的快官派出所，所有同仁含淚送別，場面悲壯令人鼻酸。

高偉倫爸爸（左2）面露疲態，在醫院全程不發一語。（吳建輝攝）

高偉倫的媽媽淚崩，她說偉倫原本今天要回家，他真的很孝順。（吳建輝攝）

彰化警分局快官派出所年僅29歲的員警高偉倫，今天清晨8點值勤完畢準備放春假，不料停等紅燈時遭後方追撞當場死亡，高偉倫的父母親現身彰基醫院，含淚送兒子最後一程，爸爸面露疲態，媽媽則淚崩，她說偉倫原本今天要回家，他真的很孝順。

而下午1點左右，送行車隊在警車的前導下，從彰基醫院專程遶回高偉倫服務快官派出所，看著送行車隊緩緩抵達，不少昔日同事忍不住悲痛情緒痛哭流涕；快官所長呂皆慶紅著眼睛表示，昨天才與偉倫一起出他到彰化的第一個勤務，沒想到今天就走了，相當難過。

彰化警分局長王國峯表示，由於高員是上下班途中發生意外，因此符合因公殉職條件，將從優撫卹，將成立治喪委員會，盡全力協助家屬辦理後事，目前已派員陪同家屬返回高雄處理相關事宜，後續相關案件將盡全力調查釐清。