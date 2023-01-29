27日確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，28日漏夜撲殺消毒，共計撲殺 10萬3125隻鵪鶉。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化是畜牧業大縣，縣內養禽場有2401家，去年至今已經累積25家肉雞、蛋雞、土雞、鵪鶉等養禽場感染H5N2及H5N1禽流感病毒，共計撲殺48萬9355隻禽畜。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

董孟治強調，呼籲養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，若被查有不符防治措施者，依法最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化H5N1禽流感疫情爆不停，24日彰化縣動物防疫所接獲通報，鹿港一家鵪鶉場有鵪鶉異常死亡情形，隨即派員前往調查並採取採樣、管制等措施，27日確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所不敢大意，28日漏夜撲殺消毒，共計撲殺 10萬3125隻鵪鶉。

彰化是畜牧業大縣，縣內養禽場有2401家，去年至今已經累積25家肉雞、蛋雞、土雞、鵪鶉等養禽場感染H5N2及H5N1禽流感病毒，共計撲殺48萬9355隻禽畜。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，彰化養禽場數量多，但鵪鶉場只有22場，因此感染的禽場飼養環境都較傳統，因此提醒業者要加強對這波疫情的防治，另外氣溫下降容易造成禽隻緊迫，因此呼籲養禽場業者，做好禽舍保溫，確保防鳥設施正常運作。

董孟治說，業者平常飼養雞隻，若發現平飼飼養者場內雞隻死亡率大於或等於0.4％(每1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻)，籠飼飼養者及白肉雞場，只要連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2％（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻），就應該及時通報。

另外只要發現雞隻顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血、扭頸或不明原因大量死亡，禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5％，就應該立即主動通報。

董孟治強調，呼籲養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，若被查有不符防治措施者，依法最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善。