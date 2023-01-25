「這個年，過得特別悲傷」才29歲的彰化分局快官派出所員警高偉倫1月23日大年初二上午，被突如其來毒駕車禍，奪走生命，讓同仁都陷入傷痛，關心電話、表達想捐款等湧至，彰化分局製作他生前影像專輯，有第一天走進快官派出所到的身影和事故現場遺留的臂章，讓人淚濕了眼眶，心疼不已，「這麼年輕、陽光的生命就這麼走了」。

高偉倫生前的身影。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

高偉倫第一天到快官分局報到身影。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

高偉倫高員1月5日才從花蓮調到彰化服務，23日上午8點行經彰化市彰興路與聖安路口時，遭停等紅燈時遭吳姓男子吸毒駕駛小客車從後追撞，當場死亡，震驚各界，快官所所長呂皆慶難以置信，表示前晚才跟高偉倫一起救援受困水溝的水鹿，花費好一番力氣，把水鹿救上來，雖然都累壞，卻難忘偉倫鬆了一口氣、笑得特別開懷，真心打心裡感激「救了一個生命」是多麼寶貴。

高偉倫生前的身影。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

高偉倫的父母從高雄到彰化帶回愛子，難以承受悲傷，表示才接到兒子值勤完畢要回家過年，卻再也等不到兒子回家了，家屬表示，兒子很認真，也很孝順，放假就回高雄。

高偉倫最後臂章。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局蒐集高偉倫生前的影響，包括值勤、和同事、家人的互動、熱心服務等，25日公布製作小專輯，讓大家一起悼念，「在春節期間，偉倫堅守崗位，守護轄區的治安、交通，讓民眾能夠安心過年，相聚團圓。就在結束勤務返家的途中，遭遇噩耗，不幸驟然離世，因公殉職」。

高偉倫生前的身影。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

「在事故現場還遺留偉倫的臂章，我們知道偉倫盡忠職守的精神，從不忘記從警初衷。偉倫的犧牲殞落，我們痛失警界手足，家屬也被迫痛失這樣的摯親摯愛」。

彰化警分局公布高偉倫遺眷帳戶。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

「這次，我們一起承受，共盡最後一分心力，陪家屬一起渡過」。彰化警分局也公布遺眷的帳戶，表達「各位親朋好友們，若要送奠儀，請逕行匯入遺眷帳戶」，詳細帳號可上彰化縣警分局臉書搜尋。