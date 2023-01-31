本以為要收手，沒想到變本加厲，要求助理拿錢出來，雙方口角因此鬧上警局，才讓事情曝了光。(東北角風管處提供／吳建輝彰化傳真)

彰化56歲的洪鎮發涉嫌邊弘法邊炒股，先是在宮廟旁開教室免費教英文，每週還到公園免費發食物、送新台幣、機車、黃金等，讓民眾在刻意營造的氛圍下被侵犯而不自知，掏錢聽信洪鎮發投資股票，不法獲利超過億元，近日彰化地院判決出爐，依銀行法重判洪鎮發7年。

經判決書指出，洪鎮發為營造正面陽光形象，扛著佛教名義成立「眾佛念佛會」，免費教英文、送餐送車送黃金，吸引許多民眾深信不疑，待民眾「上鉤」以後，在以投資股票每月可領回3％-10％紅利，吸引信眾投資，短短5年不法吸金破億元。

「事業做大」以後，洪鎮發還聘僱助理，協助招募會員匯款、存提款、轉發紅利等業務，在英文教室、宮廟、餐廳、甚至是麵線店都能交易，甚至因為買賣黃金與銀樓相識，還延攬銀樓加入犯罪，共同非法吸金，光是檢警查獲的非法金額，就高達1億2246餘萬元。

洪鎮發「出頭」不少，還曾因為投資失利，跑到宜蘭跳海獲救，博取信眾同情，順利獲救後向投資人宣稱因為疫情，導致投資血本無歸，本以為要收手，沒想到變本加厲，要求助理拿錢出來，雙方口角因此鬧上警局，才讓事情曝了光。

法官審酌，洪鎮發坦承犯行但無法交出犯罪所得，明知非銀行不得經營收受存款業務，竟以高額紅利、利息吸引投資人股票操作買賣，短短5年吸金總額達1億餘元，考量其動機、目的、手段、所生之損害，依銀行法依銀行法重判洪鎮發有期徒刑7年，可上訴。