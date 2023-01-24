女星米可白過去以兒童台「葡萄姐姐」出道，清新甜美形象讓她受到大朋友小朋友喜愛，現在也活躍於各大綜藝節目、電視劇和廣告代言等。米可白在過年期間回老家彰化鹿港，穿上圍裙幫忙顧店賣餅，遇到客人幽默形容她，讓她聽了哭笑不得。

米可白在2019年離婚，恢復單身的她生活更多采多姿，經常開直播分享日常或是偶爾回老家顧店，親和力十足也讓她人氣越來越旺；米可白日前在臉書上打卡回到彰化鹿港幫忙賣餅，在23日還遇到一位幽默的客人，對她說「妳長得不太一樣，長得比以前『精明』」，讓她聽完一頭霧水。

米可白逢年過節都會回老家幫忙。（圖／摘自米可白臉書）

不少粉絲被米可白與客人互動逗笑，紛紛表達各自看法，「應該是要表達，之前兒童台比較天真無邪，現在比較聰明伶俐」、「真的跟以前不一樣，以前是美，現在更美」、「可能以前比較呆萌」；另外，有網友親眼看到米可白，認證她的美貌是真的，「昨天有經過，本人很美，新年快樂」。

米可白家中經營糕餅店，是有小名氣的「鳳珍餅舖」，她雖然已經是藝人，仍經常回老家幫忙顧店包餅之類的；她先前受訪時有透露，因為有不少客人過年會到店裡買餅，還想要跟她合照，所以她過年期間除了排好的行程，都會盡量回家幫忙。