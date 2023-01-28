老婦人除夕走失，警方協助找到人。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

老婦人除夕走失，警方協助找到人，家屬前往派出所表達謝意。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區8旬失智老嫗患有慢性病，在除夕走失，家屬心急如焚，所幸警方於當天下午找到人。婦人家屬年初三特地到派出所致謝，感謝警方協助一家人在年夜飯前夕團聚。

清水警分局指出，除夕當日上午接獲民眾報案，表示年邁母親於沙鹿區中正街一帶迷路失蹤，家屬於附近地點來回尋找，但苦無尋獲母親身影，於是報警。

家屬向警方表示，母親除患有失智症外，還有高血壓等慢性疾病，身上亦無攜帶手機且也沒有交通工具，深怕遇到危險。

警方接獲報案後，立即通知分局各派出所，派員於轄內周遭尋找老婦並調閱相關路口監視器影像，當天下午由清水分局光華派出所巡邏員警於光華路與成功東街尋獲老婦，經現場檢視老婦精神及身體狀況良好，並將她帶回派出所，通知家屬到場帶返家中休息。

家屬大年初三特地至派出所感謝，並向警方表示能在除夕圍爐吃年夜飯前夕找到母親，心中感到很開心。

清水警分局長周俊銘表示，家中若有失智易走失的長輩，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，避免類似情事發生，亦可向各直轄市、縣(市)政府警察局鑑識中心(科)或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時身份辨識、尋回返家，以防迷途走失發生憾事。警方將竭盡所能，協尋失蹤人口，讓民眾均能團圓過好年。