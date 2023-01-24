針對彰化警分局29歲高姓員警，大年初二（23日）一早值勤完騎車回家路上，疑遭毒駕的吳男追撞不治。對此，法務部24日表示哀痛與不捨，將依法從重究責，絕不寬貸，不讓家屬再度流下悲痛的眼淚。

法務部表示，毒駕與酒駕行為，都像是馬路上的不定時炸彈，往往造成重大交通事故或致無辜民眾傷亡，而導致家庭破碎及被害人與其家屬一輩子無法抹去的傷痛。

因此，法務部為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，遏止毒駕行為，已於去年提出毒駕修法草案，包括毒駕者尿液經檢驗陽性即構成刑責，以及足認有吸毒已致不能安全駕駛時，也應論以毒駕罪責，草案正由立法院司法及法制委員會進行審議，等今年新會期開議後，法務部將持續積極配合立法院審議，期能儘速完成相關立法，以全面遏阻毒駕惡行。

法務部表示，春節應該是團圓的日子，卻仍有酒駕、毒駕肇事致人死傷之憾事發生，除了譴責酒駕及毒駕者自私自利、害人害己外，也呼籲社會大眾千萬不要吸毒，更不要毒駕，酒後也絕不開車，大家互相提醒、彼此規勸，執法機關對於毒駕、酒駕更是絕對嚴辦重懲，請全民一起努力，不讓家屬再度流下悲痛的眼淚。

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