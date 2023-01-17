從種下菜頭到端出熱騰騰的菜頭粿，樣樣都難不倒香田國小的小朋友，大家分工合作，體驗台灣傳統迎新年必吃的菜頭粿製作。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣二林鎮香田國小每屆六年級小朋友，都要利用過年前夕動手做粿，這已經是學校的傳統。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

香田國小校長鄭培華表示，農曆新年快到了，讓學生動手做菜頭粿，不僅感受即將過年的氣氛，也訓練小朋友做家事的能力，是食農教育成果的展現。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

彰化香田國小校園飄起陣陣菜頭粿香，一早小朋友就到校園撿拾樹枝，清洗鍋具準備「炊粿」，還有人到菜園拔菜頭，從清洗、刨絲到炒配料、磨米漿等，樣樣難不倒，校長鄭培華表示，香田每年都會讓學生動手做，並分享給全校師生品嚐，讓校園提早飄著濃厚的過年味。

彰化縣二林鎮香田國小每屆六年級小朋友，都要利用過年前夕動手做粿，這已經是學校的傳統，從種下菜頭到端出熱騰騰的菜頭粿，樣樣都難不倒香田國小的小朋友，大家分工合作，體驗台灣傳統迎新年必吃的菜頭粿製作。

有小朋友說，他負責撿拾樹枝，作為生火的材料，早期農村社會都是這樣；負責配料的妝同學也說，他負責炒料，加入蝦米、油蔥等，味道很香，不過最強的還是學校廚媽，一邊教所有學生製作，還要兼顧美味，大家手忙腳亂很有過年的感覺。

香田國小校長鄭培華表示，農曆新年快到了，讓學生動手做菜頭粿，不僅感受即將過年的氣氛，也訓練小朋友做家事的能力，是食農教育成果的展現，六年級小朋友表現很好，團隊合作把菜頭粿完成，讓大家開心吃到菜頭粿，也祝福新的一年，大家都能有個好彩頭。