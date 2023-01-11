立法委員陳歐珀偕同公路總局四工處處長林文雄與冬山鄉鄉長林峻輔等相關單位，今（11日）前往肇事路口進行會勘。（陳歐珀立法委員服務處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

日前宜蘭縣冬山鄉發生砂石車撞倒女學生的不幸車禍，現場疑有路燈照明不足、出加油站車輛動線標示不清等問題；立委陳歐珀偕同公路總局等相關單位，今（11日）前往肇事路口進行會勘，公路總局表示，將彙整各議員、代表及村長的意見，在縣府道路安全會報中提案，討論加油站動線及號誌燈箱的設置問題。

1名游姓女學生3日傍晚，行經冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口時，遭疑似闖紅燈的砂石車撞上，被壓在車輪下，脫困後送醫急救，6日經羅東聖母醫院醫師判定腦死，10日凌晨完成器捐手術，遺愛人家。陳歐珀避免憾事再次發生，今偕同公路總局、縣政府、冬山鄉公所等主管單位前往該路口會勘。

陳歐珀表示，從事故發生的監視器畫面裡看到，主要是駕駛沒有遵守號誌、未注意前方路況所導致；但從案發現場斑馬線的磨損程度，可看出加油站的車輛大多數會直接壓到同向的斑馬線，對行人造成危險，因此該加油站的動線也有重新檢討的必要。

公路總局四區工程處處長林文雄表示，會彙整各議員、代表及村長的意見，在縣府道路安全會報中提案，並與交通處、縣警局討論加油站動線及號誌燈箱的設置問題；希望附近學生上下課時間見警率可提高，避免用路人持續有違規的情形發生。

林文雄指出，另針對公路總局所管轄的冬山路一段（台9線），會研議讓行人穿越斑馬線往南、北方向作局部的調整移動，增設行人庇護島，及在北端出口處設置左轉專用道，並在加油站擬單一出口、固定一組紅綠燈號誌作規範，讓用路人可明確遵守，以增進駕駛、行人的用路安全；屆時建議方案出來，會請加油站配合。

陳歐珀說，除了要求交通部加強輔導各客、貨運業者的駕駛訓練課程，也希望縣府、鄉公所能依照內政部相關道路手冊的標準，重新檢討各鄉鎮學區周遭的照明及人行道設施，並做好停車管理，若需中央經費協助，必全力積極爭取，避免憾事再次發生。