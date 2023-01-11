日前宜蘭縣冬山鄉發生砂石車撞倒女學生的不幸車禍，現場疑有路燈照明不足、出加油站車輛動線標示不清等問題；立委陳歐珀偕同公路總局等相關單位，今（11日）前往肇事路口進行會勘，公路總局表示，將彙整各議員、代表及村長的意見，在縣府道路安全會報中提案，討論加油站動線及號誌燈箱的設置問題。
1名游姓女學生3日傍晚，行經冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口時，遭疑似闖紅燈的砂石車撞上，被壓在車輪下，脫困後送醫急救，6日經羅東聖母醫院醫師判定腦死，10日凌晨完成器捐手術，遺愛人家。陳歐珀避免憾事再次發生，今偕同公路總局、縣政府、冬山鄉公所等主管單位前往該路口會勘。
陳歐珀表示，從事故發生的監視器畫面裡看到，主要是駕駛沒有遵守號誌、未注意前方路況所導致；但從案發現場斑馬線的磨損程度，可看出加油站的車輛大多數會直接壓到同向的斑馬線，對行人造成危險，因此該加油站的動線也有重新檢討的必要。
公路總局四區工程處處長林文雄表示，會彙整各議員、代表及村長的意見，在縣府道路安全會報中提案，並與交通處、縣警局討論加油站動線及號誌燈箱的設置問題；希望附近學生上下課時間見警率可提高，避免用路人持續有違規的情形發生。
林文雄指出，另針對公路總局所管轄的冬山路一段（台9線），會研議讓行人穿越斑馬線往南、北方向作局部的調整移動，增設行人庇護島，及在北端出口處設置左轉專用道，並在加油站擬單一出口、固定一組紅綠燈號誌作規範，讓用路人可明確遵守，以增進駕駛、行人的用路安全；屆時建議方案出來，會請加油站配合。
陳歐珀說，除了要求交通部加強輔導各客、貨運業者的駕駛訓練課程，也希望縣府、鄉公所能依照內政部相關道路手冊的標準，重新檢討各鄉鎮學區周遭的照明及人行道設施，並做好停車管理，若需中央經費協助，必全力積極爭取，避免憾事再次發生。
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