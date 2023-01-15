英國倫敦市中心的一座教堂外，發生駕車隨機槍擊案，一輛車經過教堂時，無來由的對正在進行儀式的人教堂人群射擊，造成6名女性受傷，年齡有幼有長，7歲、21歲、41歲、48歲與54歲的女士；其中7歲女童與48歲的女士都有生命危險。

BBC報導，事件發生在倫敦尤斯頓區(Euston)的聖阿洛伊修斯教堂(St Aloysius Church)，當時正舉行逝者追悼會，驚恐的目擊者透露，當時是一輛黑色汽車停下，對教堂外人群開槍。

神父傑里米•特魯德(Jeremy Trood)表示，當時他在教堂內，為一名死於白血病的 20 歲年輕人桑切斯 (Sara Sanchez)和她的母親，他們母女在一個月內相繼去世。特魯德神父說：「我當時在教堂裡。我聽到連續的爆炸聲，人們跑回教堂求避難，我才知道發生了槍擊。」 。

警方說，7歲和48歲的傷者有生命危險，另外3名女性則是輕傷。

目前警方與調查員正在收集線索，除了保存街頭監視器以外，也請求民眾提供更攝影畫面，以查出槍手的汽車，進而追查槍手。