前總統陳水扁針對《連戰回憶錄》談及319槍擊案的內容發出7點聲明，連戰辦公室主任彭國省受訪表示，《連戰回憶錄》是記述過往事實，不對人或事件作臧否，因此連辦不回應扁的聲明。不過他個人認為，當年319槍擊案發生時，民進黨與陳水扁謊話連篇，至今陳水扁的聲明內容依舊通篇充斥謊話，台灣如今詐騙橫行，被譏「詐騙王國」，319槍擊案可說是始作俑者；只不過小詐騙是為賊，而大詐騙就是竊國。

彭國省說，陳水扁是律師，319槍擊案發時是總統及總統候選人，集司法專業及檢調警等司法、國安大權於一身，絕對知道保全證據的重要性，況且陳水扁口口聲聲自己是受害人，通常受害人也是最想破案的人，但為何槍擊案發生後未完整保全證據，甚至讓證據消失不見，以致全案最後成懸案，連凶槍也未找到。誰能讓證據消失？不外乎最有權力的人、最有關係的人。因此全案有無作假？大家可捫心自問。

彭國省也指出，陳水扁的七點聲明，跟當年作法一樣謊話連篇，例如扁並未立即同意全面驗票，而是七天後才同意；陳水扁聲稱因眾多媒體在場而婉拒連宋探視，但其實媒體都被隔在外面，哪來眾多媒體？