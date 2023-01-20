明天就是除夕了，迎接農曆春節到來，家家戶戶除舊布新、貼春聯、買年菜準備過好年，但兔年十二生肖的運勢又如何？命理師蔡上機以紫微斗數分析十二生肖六大運勢，洞察先機趨吉避兇。

《肖鼠本運》

大刀闊斧、強勢作為，帶著膽識蠻勁，在槍林彈雨中，奮力往前衝的一年，有勇猛的創建力，但也有許多的驚險，不排除有冒險膽大妄為的行徑，而發生危難。

財運：

有機會在一時間賺到大錢，尤其在房地產這方面，但，也因錢財承擔很大的風險，為了錢財發生災難事件，獲取錢財後小心有損財的事件發生，恐與人事之間有金錢衝突。

事業：

小心事業有所變折，衝刺事業要步步為營，避免誤入險境、馬失前蹄、跌落馬下或中箭落馬，注意因職場關係，而發生重大血光災難，例如撞擊槍擊火電爆炸，因工作的異動或業務外務往來，發生官司糾紛。

婚姻：

職場利益和所得有利配偶，配偶有助家產的興旺，有計劃懷孕可得孕，但，夫妻間容易因小事而磨擦，如論及婚嫁者，恐一波三折，出現障礙，注意因配偶而患疾，或與己父母不睦不合。

戀情：

戀情愛恨交加，愛則生恨則死，意氣用事，分分合合的一年，也可能共同租購房屋，新感情很快進入性關係及同居，但來時激情而快，一言不合分手也快，感情關係易牽扯到金錢財務也易損及錢財。

健康：

注意泌尿生殖系統的健康，小心不當性關係而患疾，因手足而患疾，因己而造成父母患疾等。

《肖牛本運》

運勢平穩，鴨子划水，不做聲色，暗中進取，力爭上游，造就機會，如大肆旗鼓張揚，反引小人破壞，遭逢做梗，見光死，所以，所有的計畫及進行中的事，都要默默暗中的去執行，可以順利圓滿。

財運：

賺錢勞心勞神、勞力勞智，四處奔波，也可能造成環境職場異動，對父母有供養力，對公司長官有利益的貢獻，同可得自父母或公司長官的利益反饋，居住家事、家產地產，小心嚴重損財。可得自子女財，但也因子女而費心費力，或受其牽制。

事業：

參加創作發明、學術學位、文藝表演、科技、設計、軟性的考試、比賽、選拔、拿獎項證照，或環境職場異動、面試求職，只要順順穩健進取，不要浮誇高調逞強，都有機會順利獲取所求，升遷升職，並可為職場及配偶添加所得財利，或促成良緣。

婚姻：

有對像者可成婚，沒對像者可遇良緣，婚姻關係良好，如膠如漆，甜蜜幸福，浪漫溫馨快意，配偶有助自己財利及名望的運氣，但也左右自己的發展方向，職場也可能讓婚姻夫妻間，有短暫的環境分離。

戀情：

戀情順遂，備受呵護，溫暖幸福，性生活美滿，是愛情也是貴人，同時可增加利益財運，尤其身為女性者，將得男性寵愛，但，小心因懷孕而進行人工流產，如同居或共同置產，恐因居住家務或房產問題，發生衝突，影響感情及金錢關係。

健康：

注意水電的意外，泌尿生殖系統發炎積瘤，或性生活縱慾過度，損及精神體力，小心因疾患意外事件，造成職場或夫妻間的干擾，有居家或居住性的意外事故，例如火電槍炮爆炸或損毀事件，注意父母發生筋骨關節的疾患酸痛，或骨折受傷事件。

《肖虎本運》

具有創建及執行的能力，任勞任怨，發奮圖強，力爭上游，表現不凡，但，做事容易庸人自擾，自我束縛，鑽牛角尖，畫蛇添足，而讓作為及運勢出現障礙，或陷入困境，同時金錢財務上，比較容易出現糾葛，帶來禍害。

財運：

有能力創造財利，尤其手腕夠佳者，財運有利，但金錢利益的創取過程，易生波折阻礙，或出亂子，金錢財務容易發生糾紛或官司訴訟，也易和愛情桃色關係牽扯不清，小心因桃色關係招受金錢損害。或因為金錢財務，拖累妨害到兄弟姊妹。

事業：

事業創建有所成，或者有升遷升官，或掌握重權，或被賦予重任的機會，業務或市場發展，有利可圖，但要速戰速決，見好就收，入袋為安，免得夜長夢多、豬羊變色，且職場上也有官司纏身的風險，同時恐因職場涉及金錢財務糾紛及訴訟。

婚姻：

婚姻間雖有助供養父母的表現，但恐也在金錢萌生是非不睦，夫妻間的關係，進入比較明顯性的情緒反應反饋或反應投射，不理性或動輒得咎行為比較多，經常會有一言不合，就起磨擦衝突的武力事件。

戀情：

有機會因為戀情，而得到或換取謀得金錢利益，但要注意該金錢利益，將帶來糾紛或訴訟問題，或戀情生變夾帶金錢也起糾葛，同時，小心暴力戀情，恐怖危險情人，或因戀情發生嚴重性的流血事件，本年戀情危險性極高，要多理性冷靜，好好處理感情情緒上的事，千萬不要衝動意氣用事，避免鑄成大錯。

健康：

出門在外的居住，注意安全問題。在外小心水或電或跌落的危險意外，健康大致良好，但要注意飲食過度，產生的慢性富貴性疾症。

《肖兔本運》

功成名就，名利雙收，貴人相助，左右逢源，揚名立萬，飛黃騰達。人生更上一層樓，在業界也是眾望所歸，矚目的焦點。但，恐讓長官有危機感，或受前輩忌諱，注意主管機關找麻煩。

財運：

財運大好，滾滾而來，順心如意，非常愉悅快樂的獲取財富，可以投資金錢在職場事業上，提升技術，但要小心契約出錯。或者，職場契約有毀約不履約，或有金融、有價證券的過失，或背信等問題的發生。尤其是對外的業務買賣交易關係，特要小心留意。子女及兄弟姊妹，有助旺自己的金錢財利，但在人事間注意有豺狼虎豹掠奪傷害自己的錢財。

事業：

職場上的所得利益增強，順心如意，名揚天下，享受明星的光環，鎂光燈的擁簇。考試者金榜題名，比賽者奪魁，參選得名，求職受重賞，不排除被高薪求才聘用，有升遷升官加薪的好運。

婚姻：

金錢有助旺婚姻關係，或配偶可得自己財，但性生活恐不協調，或懷孕、胚胎等不順利，或發生流產墮胎問題，家產家居家事，易有糾紛，或導致婚姻不睦。未婚者恐因職場工作而耽擱姻緣，或影響夫妻間的和諧出現嫌隙，夫妻間不宜同在一個職場工作崗位上，避免因公損壞夫妻和諧。

戀情：

享受戀情但多花費金錢，感情和金錢最好不要混淆在一起，不宜讓戀人介入自己的財務，避免萌生許多困擾。小心有第三者介入戀情，或戀情關係受到人事的干擾破壞。沒戀情者會有戀情的機會，同時不排除與戀人懷孕，職場關係上有利滋生戀情的萌芽。

健康：

筋骨關節發炎酸痛或外傷，肺部呼吸系統，心臟血管疾症，要多留意，尤其血管病變及心肌梗塞的風險，同時注意健康影響職場工作能力，及小心居家居住的意外血光危險事件，配偶也易因自己而生疾厄。

《肖龍本運》

盲目衝動，意氣用事，倒行逆施的一年。易陷入猶如荊棘的困境，驚險萬分，發生重大的變折。社交關係切忌受情色所迷，招來禍害，引發官司纏身，損及錢財。子女、手足及人事部屬，皆對己職場，有旺財助利的好運。但子女及手足，也對己金錢財運有損害或拖累。

財運：

在金錢財務上，有膽大妄為，或強取豪奪的作風。容易因為金錢財務問題起紛爭，或發生凶殺流血事件。也易因金錢衝擊到職場事業的發展，或投資事業太殺太衝，陷入危機。注意因金錢財務拖累配偶，或對其有財利上的不利，或與其發生金錢糾紛衝突。

事業：

在職場上有謀得金錢財利的機會，但如涉及掏空或不法，恐因而讓職場陷入危機，一夕之間、豬羊變色，拖累傷及公司長官或父母。尤其與配偶在同一個工作崗位共事者，對職場的殺傷力，更為嚴重，夫妻兩人恐皆因金錢財務傷及職場事業。

婚姻：

婚姻關係表面看似和諧，但恐因情緒衝動，不時有不睦衝突暴力問題。或因金錢財的糾紛而鬧翻撕破臉，重則有血光之災禍。相親求親注意因故而破局，論及婚嫁者，恐一言不合告吹，尤其是錢的問題。如配偶介入自己的職場事業裡，也恐掀起大風波，驚天駭浪。

戀情：

戀情上具有霸氣主導性，對追逐性關係的對像，有金錢或物質的供應，同時可利用成為職場上金錢利益的幫助者，但也可能在金錢財務上，出現糾紛或官司訴訟，不排除附帶血光事件，戀情桃色關係決裂。同時，要小心因桃色而破財，或被勒索錢財，注意來路不明、投壞送抱、有所企圖的桃色性關係，也勿被情色所迷惑，或性慾薰心失去理性踩入泥淖。

健康：

注意火電、槍炮爆炸、撞擊，或血光意外災難的危險災禍。健康大致良好，但要注意婦科男科或生殖器官、泌尿系統的健康，或有流產、剖腹生產、難產的問題。

《肖蛇本運》

用盡心思，費盡心神，精打細算，錙銖必較，貴人扶持，謀得小利，注意父母與兄弟姊妹間，有所不睦，因兒女關係而損財，地產或居家生活或家務事，有諸多煩心之事，留意水電問題。

財運：

金錢財利之事，盡量低調隱匿，避免見光死，也注意與父母有不悅之事或拖累父母，這可能與父母之財有關，人際關係社交人緣大好，但小心感情糾葛或爭風吃醋，損及錢財利益，或上述多花費金錢財物，金錢投資的背信違約，戀情牽扯金錢糾葛。與人事同儕間，在職場有金錢利益糾紛。

事業：

職場工作多勞心勞力，需要有同儕部屬或兒女的幫忙助旺，可得職場利益。但，職場也有助益到兒女的利益，職場投資或利益，要很小心，以免失策出錯而損財，尤其有價證券、印文、簽字、契約問題，但同儕中也有損害金錢利益者，尤其涉及情色感情的人，也要小心有官司糾紛，與兄弟姊妹間，不宜有職場事業的交集，也要注意其介入影響自己的職場或婚姻家庭關係。

婚姻：

婚姻關係大好，婚姻助長自己許多的好運，配偶也是自己貴人，未婚有對像者，可成就姻緣，不排除奉兒女之命而成婚。未避孕沒不孕之夫妻，有可能懷孕。但上述懷孕，都須注意胚胎健康及胎位不正流產難產剖腹產的問題。沒對像者，有機會認識未來可成婚之人，配偶對家庭有貢獻，如需買房，其將是最大的助力。

戀情：

感情順遂美好，有許多詩情畫意、纏綿緋側的浪漫溫情，但要注意人緣太好，感情出現三角關係的糾葛，沒有對像者，桃花運大好，有機會覓得戀人。但，在情愛情色上，有金錢交雜及牽扯不清的糾葛問題。要避免與其關係者，有財務往來或擔保背書。

健康：

注意泌尿生殖器官開刀，或不孕、胚胎不良、流產、難產的問題，肝膽肺部呼吸道，或筋骨關節健康，或外傷流血事件，也要留意，注意因為金錢或賺錢，影響身體健康問題，或發生血光意外事故。

《肖馬本運》

有王者之風，權威霸氣，氣勢非凡，好大喜功，四處征戰，禍福相依，小心因為冒險曝險，而有強烈的風險災難，對外的投資慘遭厄運滅頂，感情的性愛關係，可能造就金錢利益，金錢同時也可能買到或激發性愛關係，地產財運旺盛，非常有利不動產的投資者或從業人員。

財運：

有創造金錢財富的能力，或許可獲取可觀的錢財，背後隱藏著金錢劫難與糾葛，但，子女是可助或旺自己的金錢財運，出行或外務業務投資，有嚴重金錢糾紛，導致血光災禍的問題，小心為了獲取金錢財富，鋌而走險，從事不法，或引來殺身之禍，或在財務上面臨重大變折，注意一夕之間，豬羊變色，化為烏有。

事業：

職場進入一波三折的阻逆境，因工作造成疾病，尤其積勞而疾，破壞進行中計畫，嚴重則衝擊到一整年的運勢，或因工作而發生意外事件，同時，職場恐牽連或涉及不法，很容易東窗事發，或發生官司訴訟。

婚姻：

夫妻之間小心出現婚姻暴力，流血衝突事件，家庭陷入風波，婚姻面臨嚴峻考驗，早已不睦者，將逢變故，未婚者論及婚嫁，恐因磨擦衝突事件而破局，結不成婚。如兩造之間，已有嫌隙，卻強強在本年，硬是要成婚，未來恐走上婚變之路，未婚沒對像者，本年不易找到良緣，強求只是一場孽緣。

戀情：

戀情非常不穩定，來得快去得也快，愛恨情仇交加，愛則生恨則死，對像來來去去、分分合合，爭風吃醋問題多，雖然可以利用戀情關係，謀得金錢利益，但互信基礎不佳，多猜忌懷疑，而諜對諜，情色性愛關係，恐交雜涉及金錢財務問題，導致糾紛。

健康：

注意平時不易發現的隱藏性疾病，或積勞而疾，或長期的飲食問題造成健康的慢性病問題，出門在外小心血光意外事件，車禍撞擊骨折，或身涉危險的環境，發生槍炮爆炸。

《肖羊本運》

文華洋溢，聲名遠播，求事可成，財運順遂，平步青雲，榮耀發達，可多多利用網媒、宣傳、行銷，或專業或考試比賽選拔，得取職場利益，但，對外要盡量低調潛藏發展，不要張揚誇大，以免招小人做梗，注意，在子女這邊，因故或情色糾紛，損害自己的錢財等事件，居住環境容易異動，或經常出差，更換居住地，居無定所等事發生，與兄弟姊妹之間，也要注意，地產或家庭的糾紛。

財運：

財運旺盛到頂點，有貴人福蔭成其財運好事，獲得美好的財富，尤其是具有專業的人士，或企業主更甚，同儕有助旺自己的財運，但也要小心其中有豺狼虎豹之輩，透過主官上司對自己的職場發展有所不利，尤其在文書文件、契約、印信、有價證券、簽字這部分要小心。小心金錢財務與同儕人事之間有糾葛，涉及損害他人利益的行為，造成人事糾葛。

事業：

職場運勢非常美好，順心如意子，開心快樂愉悅，同時職場工作利益，好事連連，有利可圖，大有獲取，但，職場相關之文書文件契約印信有價證券，或考試評鑑比賽，都要小心太大意，開心、輕視、忽略，而失策失錯，配偶雖有利或可助旺己職場的利益，但也可能因配偶的關係，而左右牽制影響到職場發展。父母或長官上司公司，恐不利於己的事業工作。

婚姻：

婚姻關係其實很順遂，配偶也是個貴人，但有時候想的太複雜，顧忌猜忌疑慮太多，造成夫妻間有些心靈落差的地方，夫妻間最好不要在同一職場上共事，以免因公而不睦，父母或公司長官的因素，造成婚姻家庭、姻緣、成婚的壓力或干擾。尤其介入婚事，會導致成婚破局。

戀情：

感情戀情關係，外華內虛，表面很好看，但內心世界仍有斷層或落差，有待進一步心靈交流與融入，讓彼此的情愛關係更加如膠如、漆水乳交融，戀人關係，很容易很快，會進入同居，或共同置產的關係，戀情也易壓迫到自己精神思緒，不當的性關係或強制強迫的行為，恐造成情色糾紛。

健康：

社交人際關係與人不合，出門在外發生人事糾紛車禍意外血光事件，小心，筋骨關節的受傷，肺部呼吸道，坐骨神經的疾患，或開刀事件。

《肖猴本運》

企圖有所作為，奮力拼搏，但總是身在險境，浪裡行船，恐有馬失前蹄，發生意外危難，且令人措手不及。

出門在外、人際社交，或買賣交易業務，有金錢財務利益的損害糾紛，小心錢財被搶別竊或遺失。

財運：

因為金錢而發生健康疾病或災厄，小心為財招來殺身之禍，不法不義糾紛之財，務必避免閃開，或適當的退讓，以免發生因財被害或有殺戮的不測，夫妻配偶之間，也恐有金錢財務的糾紛，或為錢打官司。尤其，有第三者的感情介入，更是要小心，拿錢來製造糾紛，或處分金錢的問題。

事業：

職場上雖有賺錢與謀圖利益的好能力，但由於強勢霸氣的戰狼作風，容易將職場關係搞得腥風血雨似的，職場事業上欲速則不達，魯莽草率緊急，意氣用事的強勢盲目投資，恐怕血本無歸，一夕之間、豬羊變色，因人事問題，職場投資或業務買賣發生變折損害。或有糾紛，而遭血光殺戮之災。

婚姻：

配偶走在強勢霸氣的風頭行為上，夫妻關係經常硬碰硬、強對強，互不相讓的磨擦衝突，恐是時有的事，婚姻裡也有金錢糾紛，尤其兩人為錢撕破臉，或以錢為報復手段，而鬧上法庭相互控告，不睦的婚姻，則有變折。甚至離婚會夾帶有金錢爭產風波，很難善了！論及婚嫁者，恐因金錢的問題而破局。

戀情：

桃花人緣雖好，但叫好恐怕不叫座，同時小心有爭風吃醋的糾葛，或桃色糾紛性騷擾的問題，引發官司訴訟事件，戀情關係一波三折、時好時壞，愛恨交加。尚未有堅固的愛情基礎，感情中夾帶很多情緒，強行結婚者，將後恐埋下婚變的禍害。

健康：

因錢財因素有損健康，因健康而無法順利的工作，小心水電引起的災禍災難，注意配偶因己而患病，為錢發生災難。

《肖雞本運》

走到外華內虛的運勢，需要多創建實力，休養生息中力爭上游，行事低調保守，等待機會到來，切勿心急，從維穩中求盛，乘風揚帆，終有所成，廣結善緣，多善用人際社交關係，可得貴人福蔭，開拓機會，創造好運，但，房地產職業人士，易發生人事交易買賣的糾紛。

財運：

用專業和計畫，可以創造財運，但如錙銖必較、優柔寡斷、鑽牛角尖、畫蛇添足，都反生障礙，金錢利益問題，注意拖累或不利戀情，或與戀人有金錢擔保背書的意見不合。可因配偶而助或旺己的金錢財運。

事業：

職場上多勞心費神，或多費唇舌的表現，高調招搖會不順利，招小人破壞做梗或見光死。鴨子划水，低調秘密暗中前進，反倒順心如意，職場不利房地產，因公而發生居住的火電爆炸槍炮撞擊血光意外事件，因職場而影響拖累到子女。

婚姻：

夫妻關係美好，會多一些軟性詩情畫意的浪漫氣氛，但，己對配偶的左右介入控制或依賴力較大，或者易拖累配偶，不宜與配偶在同一職場共事，以免因公而不睦，影響夫妻感情，配偶也比較容易介入影響自己的職場，未婚有對像者，有機會雙喜臨門，結婚及懷孕。但懷孕，要注意胚胎健康、流產、難產、剖腹產的問題。

戀情：

戀愛運勢大好，美好的戀情將要發生，感情關係溫馨貼心，幸福指數爆表。戀情會帶財或旺財，也有助旺己職場上的利益，未婚沒對像者，有機會結識未來可成婚的人，已經有對像者，有機會論及婚嫁，但談婚嫁或籌備過程，較易發生意見相左，恐一度影響婚事。

健康：

車禍撞擊、意外血光或開刀，或措手不及的急症，例如腦溢血、心臟、心血管、心肌梗塞的症狀，注意筋骨關節受損受傷開刀的症狀，或有關泌尿生殖性器官的病變而需開刀。

《肖狗本運》

人際關係活躍，但有關人事利益，好壞參半，因利而合，因害而仇，注意有風波糾纏，環境運勢比較不安定，做事易有阻逆波折且奔波辛勞。對外的關係多變折，尤其在業務與人事同儕多糾葛，危及金錢利益，同時，在房地產上要很小心交易買賣的糾紛問題，甚至因而發生官司。

財運：

雖然在外、社交關係，或業務買賣交易，擁有財運，有利可圖及獲得利益。但要注意與人事間的衝突，而發生金錢糾紛，尤其涉及職場的往來，更是要小心，關於，所有的金錢財務及投資，都務必謹慎小心及監管控管，以免出現嚴重的金錢糾紛與官司。尤其，在地產這層面，或因居家居住家務事等因素，產生大破財，把錢花在裝潢修繕添購家電家具，可以抵消破財問題。

事業：

職場有所表現，創建能力甚強，但有相對的阻逆及突發禍事，小心有掏空的問題發生，職場與人事之間，利益互惠交換，可以營造職場有利的利益發展。但要留意，與人事間有職場、投資買賣、金錢財務的糾紛，同時引來血光之災、殺身之禍的問題。

婚姻：

配偶雖然對己，有金錢財運的助益，但婚姻關係也要注意出現不良問題，狐疑性增高，彼此監督猜忌，諜對諜，同時也會出現許多誤會，都是因為缺乏信任所導致，夫妻間避免惡言相向，以免進而發生暴力問題，較容易因配偶而有健康問題，比如情緒和傳染狀況。

戀情：

戀情上佔有控制慾會升高，時有衝突磨擦的行為。尤其共同居住的戀人，恐將發生更多的不合爭執吵架暴力問題，也會影響到職場發展，如果已婚又有第三者，小心變成恐怖情人，婚外情恐會成為嚴重的糾紛問題，強烈的燒進職場及殺傷婚姻關係，對於來路不明的戀情桃色關係，要很謹慎小心，以免招來禍害災難，不要錯把爛桃花當真愛。

健康：

出行在外注意有火電、撞擊、爆炸、槍炮，或車禍等血光的意外事件發生，注意肝膽、手足、神經的健康。小心把疾病傳染給父母，或因疾病拖累父母或長官公司。

《肖豬本運》

順心如意，有水到渠成，財源滾滾，升遷升官，金榜題名的好運，非常之幸福圓滿，也是開心愉悅的一年。

財運：

有好的財運到眉開眼笑，尤其是專業工作，與從事設計、美麗相關性的工作，財運特別發達，但，也要注意發生金錢利益上文書、文件、契約、印信，或擔保背書的出錯，留意健康問題，或兄弟姊妹影響拖累有損自己的金錢財務。

事業：

事業前途大有發展，有機會得到貴人扶持襄助，讓職場更為發達，有升遷升官，或被付予重責大任好運，有長官運，職場得長官或公司之利益，但注意在職場上與長官意見相左，人事部屬同儕中，有豺狼虎豹之人，威脅或迫害到自己的職場事業。或其因發生重大事件，而連累燒到自己的職場發展。

婚姻：

婚姻關係外華內虛，表面很好，但內心裡缺少一份踏實的力量，尤其是安定安全感，或許缺乏美好的性關係，有需要多一點心靈溝通，配偶雖然對居家生活或地產，有助益功能，但也易推累影響自己金錢財務，或因配偶而損財，尤其擔保背書問題，注意因為人事關係，影響或破壞到婚姻。

戀情：

戀愛關係除非有很深厚的愛情，否則就像若即若離、曖昧不明，尤其剛認識的人或剛發生的戀情，最難捉摸，感情也易勞累到健康，不穩定的戀情，如公開，恐會見光死。

健康：因工作造成健康的損害，或在居家居住上出現意外事故等問題，小心與人事之間有所衝突磨擦，而有血光意外事件的發生。

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