新北市金山區公所今（1日）在金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮。（金山區公所提供）

新北市金山區公所今（1日）在金山青年活動中心舉行元旦升旗典禮，現場有近300位民眾熱情參與，除高舉國旗也戴上客製化「我金山我驕傲」口罩，並領取公所兔年紅包袋1份象徵福兔迎祥新氣象。活動開場由環保志工舞動健康操熱鬧現場氣氛，接續由中角國小太鼓社團表演，將現場氣氛帶到最高潮，最後全體大合照除呈現今年新北市元旦升旗主視覺「共好」特色布條，也充分展現團隊合作極佳默契。

金山區長廖武輝表示，元旦是新的一年開始，感謝今天參與的里長、里民及貴賓，寒風中熱情不減，也感謝各里環保志工組隊多次練習就為了在今天做出最完美的表演，還有中角國小精彩、專業的演出，及感謝金山青年活動中心協助場地借用。有關「2023我金山我驕傲-第3屆金山區健走路跑」路線仍維持在萬金石馬拉松經典路段磺清路波浪地形，往返全程3.8公里，在此預告第3屆健走路跑活動將在3月18日舉行（萬金石馬拉松前一天）於春節後開放報名。

金山區公所表示，第3屆健走路跑活動預計於2023春節假期後分為三階段報名，第1階段為設籍萬、金、石之民眾，第2階段開放全民線上報名，第3階段則針對2023年萬金石馬拉松選手於活動當日現場參與，歡迎有興趣參加的大小朋友持續關注金山區公所臉書粉絲頁及LINE社群（金山區公所訊息公布欄）相關訊息公告。