台塑六輕結合雲林縣消防局，舉辦「建構不易起火且易於避難的空間」活動扎根校園。（台塑六輕提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕重視防災工作，積極推動各種防災宣導與活動，7日結合雲林縣消防局「119消防節防火宣導周」，在橋頭國小舉辦「建構不易起火且易於避難的空間」活動，並讓小朋友親身體驗消防員大作戰過程，藉此提升學童防火防災觀念及自救能力。

「建構不易起火且易於避難的空間」活動由雲林縣消防局第3大隊北5分隊義消擔任各站講師，運用消防專業訓練知識與現場實際救災經驗，教導全校師生在闖關與體驗過程中，進入消防與救護的知識領域。

橋頭國小校長陳仕祥親自帶領小朋友體驗室內消防栓與滅火器的操作，還有濃煙體驗「小火快逃，濃煙關門」、「迷你屋濃煙觀察箱」、「連動式住宅用火災警報器」、「防範一氧化碳中毒宣導」，以及塑化消防隊雲梯車搭乘、各類防毒防護用具介紹等。

第3大隊大隊長陳岳謄表示，「建構不易起火且易於避難的空間」，主要宗旨在於火災發生前就應該開始防火，消防節防火宣導周的目的就是往下扎根，教導學童一個小動作、冷靜的判斷，就可能爭取存活的機會，從小開始學習正確的防火相關知識，藉此保護自己與家人。

陳岳謄指出，「建構不易起火且易於避難的空間」方法包括裝潢使用不燃或耐燃材料；窗簾、地毯、布幕應使用有防焰標示的合格防焰物品；家中勿囤積煙火、汽油、酒精等物品；樓梯間、走廊勿堆放雜物，保持暢通；鐵窗應留逃生出口；應有2方向以上可逃生路線。減災勝於救災，預防更勝於救災。