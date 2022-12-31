高端、基亞涉嫌內線交易、異常交易案，檢調29日帶回18人偵訊，其中沒有包含任何衛福部在內的政府官員，18人中有11人無保請回。前立委沈富雄則用「投票割盲腸」來比喻檢察官動作拖沓，同時他也指出，自己對於檢警能否抓到內線並不樂觀。

沈富雄30日在節目《少康戰情室》中表示，現在最大的問題是檢調拖那麼久才調查，而且每次碰到這種問題，檢調都會給出一堆他們覺得合理的理由。他舉盲腸炎為例，有分急性的、慢性的、有破的、有潰瘍、有慢性包起來的，但如果今天請10個外科醫生來看這個盲腸炎病人，投票決定要今天馬上開，還是要新年過後、等有空在開，結果一定是9:1 或10:0拖過去。

沈富雄怒批，司法就是這種情況，它不是科學。另外對於高端股價，他也做出預測，今天跌破70，這波走勢會一路下跌，支撐在45塊，另對於能不能查出高端案的內線，他則認為不樂觀。主持人趙少康也相當認同沈富雄的說法，覺得檢調只是做做樣子給大家看。

另國民黨立委費鴻泰提到，在兩年前8月的時候，高端要生產疫苗，因此進行了增資，第一次8月多送件遭退，後來通過了。10月將增資的新股分成兩種，一種是特定人士認購，一種是用抽籤的，而「特定人士認購」這塊建議檢調去查。