新竹棒球場挖出廢土、磚塊與廢棄電線，再度引發風暴，外界要求檢調介入偵辦，深綠律師林智群則指稱球場尚未驗收完畢，驗收未過就只是民事違約，「送檢調是哪招？」，卻遭土木人打臉「多去了解一下工程再來說」。

林智群在臉書表示，竹市府工務局說球場還沒驗收完畢，驗收不過就是民事違約，送檢調是哪招？若驗收完畢很離譜卻還通過，才有刑事問題，更酸高虹安「檢察官要處理的是a助理費這種事情啦」。

對此一名具有土木背景的鄉民在PTT八卦版PO文打臉「我說真的，他應該要多去了解一下工程再來」。原PO指出，一般情況，公共工程對單項工程施工時都會設立一個檢驗停留點，材料進場前後也都會有檢查驗的動作。取土前，營造廠、監造、專案管理等相關單位都會去土方資源場或是特定的取土區勘查取樣，確保符合契約要求，還會派車跟著運送車，確保是從指定取土區取土回填，避免送審A卻拿B土用的情形。

原PO說，施工時，各單位還會再度檢查土方沒問題，製作紀錄，並且每天檢查，換句話說，相關的項目並非驗收時才檢查，而是施工中相關單位早就會檢查。

原PO指出，現在問題點可歸納3個：

1.當初決定使用這些土方時程序是否有問題？這關係著可能從一開始選用的土方就不合規定，卻能審查通過。

2.取土時確定是從審查通過的取土區取的？是否有紀錄？這點就是要防止前面所說送審A卻拿B土用的狀況

3.回填時的檢查抽驗是否確實？有時做到一半發現土有問題，就該立刻停工，而非繼續回填。

原PO表示，林智群律師根本不知道公共工程的SOP，隨便找個有經驗的土木人應該都能得知這些事，建議多了解再來分析。

事實上，新竹棒球場風波，其他同行營造公司指出，論是公共工程或是房地產大樓興建，在施工前都有圖說標記施工規範，相關內容會註明清楚工區使用的工法，在基地向下開挖時，也會事先調查標註清楚土壤分類，像是會有岩塊、礫石、碎石、砂土等，都是正常現象，但是新竹棒球場卻挖出廢石塊、紅磚，甚至還有廢棄電線，屬於營造廢棄物，且都是在土壤淺層被發現，照理說也不該被回填進棒球場土壤中，狀況實在覺得很扯。